FIFA-Nachhaltigkeitsbeitrag von USD 1 Million für jeden Spielort der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Nachhaltigkeitsbeitrag von insgesamt USD 11 Millionen von FIFA-Präsident Gianni Infantino angekündigt

Gelder für den Bau von FIFA-Minispielfeldern sowie für Sozialprojekte zur Förderung des Fussballs und der Gemeinschaft in den USA

Alle Spielorte – Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C. – begünstigt

Gemäss Ankündigung von FIFA-Präsident Gianni Infantino erhält jeder der elf Spielorte der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ von der FIFA einen Nachhaltigkeitsbeitrag von USD 1 Million, damit das wegweisende globale Turniere ein langfristiges Vermächtnis hinterlässt.

Da die USA in diesem und nächstem Jahr gleich zwei grosse FIFA-Turniere ausrichten (FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™), stellt die FIFA laut ihrem Präsidenten jedem Spielort beträchtliche finanzielle Mittel für den Bau gemeinnütziger Minifelder sowie für andere soziale Projekte zur Verfügung.

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und gründen daher in den USA eine FIFA-Stiftung. Für das Vermächtnis der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA spenden wir zudem je USD 1 Million an alle elf Städte, in denen Spiele ausgetragen werden, um vor Ort soziale Projekte zu unterstützen“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die Projekte betreffen nach Möglichkeit den Bau von Minifeldern und die Organisation von Fussballaktivitäten mit Kindern, und zwar dort, wo der Bedarf am grössten ist. Dieses wegweisende globale Turnier wird damit ein langfristiges Vermächtnis hinterlassen.“

Der FIFA-Präsident, der derzeit mehrere Spielorte des Turniers besucht und vor Ort Akteure aller Fussballbereiche trifft, fügte hinzu: „Damit unterstreichen wir, dass wir für die Gemeinschaft etwas tun möchten, denn hier in Nordamerika hat es einfach nicht genügend Sportanlagen, die sich für den Fussball eignen. Das muss sich unbedingt ändern. Wir wollen deshalb den Bau geeigneter Anlagen dort unterstützen, wo es in den Städten Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C. dringend nötig ist. Dies liegt in unserer Verantwortung. Ich hoffe, dass viele diesem Beispiel folgen werden.“

Dieses Engagement verleiht dem Turnier weiteren Schub und unterstreicht den sozialen, sportlichen und wirtschaftlichen Nutzen, die von der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams sowohl in den USA als auch rund um die Welt zu erwarten ist.

Gemäss einer letzte Woche von OpenEconomics veröffentlichten sozioökonomischen Analyse der anstehenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ könnte das Turnier bis zu USD 21,1 Milliarden für das globale Bruttonationalprodukt erwirtschaften, davon allein USD 9,6 Milliarden in den USA. Laut der Studie könnte die diesjährige Klub-WM in den USA zudem eine Bruttoproduktion von USD 17,1 Milliarden erzeugen, Sozialleistungen von USD 3,36 Milliarden freisetzen und ungefähr 105 000 Stellen schaffen.

Letzte Woche würdigte der FIFA-Präsident ausserdem alle Rettungskräfte und all jene, die in Los Angeles und Pasadena/Altadena von den verheerenden Waldbränden im Januar 2025 betroffen waren. Zum Dank wird die FIFA jedem Ersthelfer zwei Tickets für die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Rose-Bowl-Stadion spenden, d. h. insgesamt 30 000 Tickets.

Ende März bestätigte die FIFA zudem ihr Ziel von USD 250 Millionen für ein Solidaritätsmodell für den Klubfussball rund um den Globus, während die FIFA-Mittel, die über die 211 FIFA-Mitgliedsverbände für die globale Förderung des Klubfussballs vorgesehen sind, unverändert bleiben. Mit diesem einzigartigen solidarischen Investitionsprogramm verstärkt die FIFA ihr Engagement für einen wirklich globalen Fussball.

Grösster, inklusivster globaler Klubwettbewerb

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ treten ab Samstag, 14. Juni, in Miami 32 Topteams aller sechs Konföderationen gegeneinander an. Insgesamt 63 Spiele in zwölf Stadien stehen auf dem Programm. Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, wenn der Klubweltmeister gekrönt wird.