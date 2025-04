Studie von FIFA und WTO prognostiziert USD 47 Milliarden Wirtschaftsleistung durch FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ und FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in den USA

Die FIFA und das Sekretariat der Welthandelsorganisation (WTO) haben zwei Studien veröffentlicht, die den beträchtlichen sozioökonomischen Nutzen der bevorstehenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA und weltweit prognostizieren. Die Studien – ausgearbeitet von OpenEconomics (OE), einer unabhängigen Organisation, die Institutionen und Unternehmen beim Entwickeln von Strategien und Investitionsprojekten unterstützt – ist das jüngste Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen FIFA und WTO. Den Anfang machte die GoalEconomy-Initiative im Anschluss an die grösste und erfolgreichste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten im Jahr 2023 in Australien und Neuseeland. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Analyse der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zählt eine prognostizierte Zuschauerzahl von insgesamt 6,5 Millionen Menschen in den gastgebenden Ländern. Laut OE könnte das Turnier bis zu USD 40,9 Milliarden zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitragen, USD 8,28 Milliarden an sozialen Leistungen erbringen und mit Blick auf die Beschäftigung weltweit die Schaffung von fast 824.000 Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente, VZÄ) fördern. Für die USA prognostiziert OE die Schaffung von 185.000 VZÄ-Stellen, einhergehend mit einem Bruttoproduktionswert von USD 30,5 Milliarden und einem BIP von USD 17,2 Milliarden.