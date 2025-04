FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich, die Welt bei der anstehenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA zu begrüssen

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA ein globales Spektakel, das künftige Generationen inspirieren wird, so der FIFA-Präsident

Ansprache von Gianni Infantino im Rose-Bowl-Stadion in Pasadena, einem von insgesamt zwölf Stadien beim diesjährigen Turnier

Würdigung der Rettungskräfte und all jener, die in Los Angeles, Pasadena/Altadena von den jüngsten Waldbränden betroffen waren

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die globale Bedeutung und die inklusive Kraft der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ hervorgehoben. In seiner Rede vor Würdenträgern, Gästen und Medienvertretern bei einem Besuch im Rose-Bowl-Stadion in Pasadena (Kalifornien), einem von insgesamt zwölf Stadien beim neuen Turnier, betonte er zudem seine Freude, die Welt in den USA zu begrüssen. Beim neuen spektakulären FIFA-Turnier werden vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 die 32 besten Teams aller sechs Konföderationen in zwölf Stadien in elf Städten der USA den ersten Klubweltmeister küren. Millionen Fans aus aller Welt werden die 63 Spiele besuchen, während Milliarden das sportliche Spektakel vor den Bildschirmen verfolgen werden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht Rose Bowl Stadion 02:47

„Es ist mir eine grosse Ehre, heute hier zu sein, vor dieser unglaublichen und atemberaubenden Kulisse“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor zahlreichen Gästen wie Jens Weiden, dem Geschäftsführer des Rose-Bowl-Stadions, Victor M. Gordo, dem Bürgermeister von Pasadena, und FIFA-Legende Alessandro Del Piero.„Ein legendäres Stadion, das ein Kunstwerk ist, und in den letzten etwas mehr als 100 Jahren einige der beeindruckendsten Geschichten der Legenden des Sports geschrieben hat, natürlich im Fussball, aber auch im American Football und bei vielen anderen Veranstaltungen, die in dieser historischen Arena stattgefunden haben.“

„Die 32 besten Klubs der Welt werden erstmals in der Geschichte das beste Klubteam der Welt küren.Diese 32 Teams kommen aus 20 Ländern, ihre Spieler aber aus 86 Ländern. Wir begrüssen die Welt in den USA, in elf Städten und zwölf zauberhaften Stadien. Wir begrüssen die Welt hier in Pasadena und in Los Angeles. Als FIFA-Präsident freue ich mich sehr, hier bei Ihnen zu sein.“

Der FIFA-Präsident würdigte auch alle Rettungskräfte und all jene, die in Los Angeles, Pasadena/Altadena von den verheerenden Waldbränden im Januar 2025 betroffen waren. Zum Dank wird die FIFA jedem Ersthelfer zwei Tickets für die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Rose-Bowl-Stadion spenden.

„Im Namen der FIFA und des globalen Fussballs danke ich von Herzen all jenen, die damals im Einsatz standen, Ihnen allen und Ihren Kollegen, die Leben gerettet und Menschen dabei geholfen haben, eine der schlimmsten Katastrophen der letzten Jahrzehnte zu bekämpfen.Menschen haben ihr Leben verloren. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Verstorbenen“, sagte der FIFA-Präsident, ehe er auf der Bühne Vertreter der Feuerwehrdienste von Pasadena, des Bezirks und der Stadt Los Angeles sowie der Polizei von Los Angeles und den Feuerwehrhauptmann des Forstamts von Los Angeles begrüsste.

„Viele Menschen haben alles verloren, aber Sie waren da. Sie haben den Menschen Hoffnung und Trost gespendet. Viele Einsätze haben direkt hier begonnen. Ich und die FIFA möchten deshalb die Arbeit der Rettungsdienste würdigen und 30 000 Tickets für die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft hier in Pasadena den Rettungskräften schenken.“

Am Morgen war der FIFA-Präsident bei FOX 11 in der Nachrichtensendung „Good Day LA“ und der Sport-Talkshow „TheHerd with Colin Cowherd“ zu Gast. Er präsentierte dabei die Trophäe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die von der FIFA zusammen mit dem renommierten internationalen Schmuckhersteller Tiffany & Co. für die Premiere des bahnbrechenden Turniers hergestellt wurde, und betonte, wie sehr das Turnier den Fussball in den USA verändern werde.