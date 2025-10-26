FIFA ASEAN Cup angekündigt; erneuerte Grundsatzvereinbarung in Kuala Lumpur unterzeichnet

Grundsatzvereinbarung zwischen der FIFA und der ASEAN (Vereinigung südostasiatischer Staaten); Zusammenarbeit erneut um weitere fünf Jahre verlängert

Abkommen während des 47. ASEAN-Gipfels in der malaysischen Hauptstadt unterzeichnet

FIFA ASEAN Cup: Impuls für die Fussballentwicklung in Südostasien

Die FIFA und die ASEAN (Vereinigung der südostasiatischen Staaten) haben im Rahmen des 47. ASEAN-Gipfels in Kuala Lumpur, Malaysia, eine erneuerte Grundsatzvereinbarung unterzeichnet.

Diese wurde vom FIFA‑Präsidenten Gianni Infantino und dem Generalsekretär der ASEAN, Dr. Kao Kim Hourn, in Anwesenheit des Vorsitzenden der ASEAN sowie des Premierministers von Malaysia, Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim, unterzeichnet. Die neue Grundsatzvereinbarung folgt einem ersten Abkommen vom November 2019, das zur Einführung mehrerer Initiativen geführt hat, darunter FIFA Football for Schools, eine gemeinsame Gesundheitskampagne sowie Workshops zu Bildungs- und Entwicklungsthemen, die in der gesamten Region Südostasien stattfanden.

„Die neue Vereinbarung zwischen der FIFA und der ASEAN soll sicherstellen, dass beide Organisationen den Fussball als Instrument einsetzen, um Kindern und Jugendlichen in ganz Südostasien Hoffnung und Freude zu bringen“, sagte FIFA‑Präsident Gianni Infantino. „Die Kooperation soll dazu beitragen, den Fussball positiv weiterzuentwickeln, sozialen Fortschritt zu stärken und einen gesunden Lebensstil in der gesamten Region zu fördern.“

Im Rahmen der neuen fünfjährigen Grundsatzvereinbarung soll die Zusammenarbeit weiter vertieft werden, um den Fussball als wertvolles Instrument für Zusammengehörigkeit, Gesundheit und Gemeinschaftsbildung zu nutzen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf fünf Schlüsselbereichen: die Förderung der Integrität, die Nutzung des Sports als Instrument für soziale und ökonomische Entwicklung, die Sicherung der Förderung des Fussballs auf und neben dem Spielfeld, die Förderung von Inklusion, und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel.

FIFA ASEAN Cup angekündigt; erneuerte Grundsatzvereinbarung in Kuala Lumpur unterzeichnet 01:41

Nach der Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung wurde die Einführung des FIFA ASEAN Cups bestätigt. Es wird ein regionales Turnier sein, bei dem alle FIFA‑Mitgliedsverbände aus Südostasien aufeinandertreffen. Das Format orientiert sich am bereits erfolgreich eingeführten FIFA Arabien‑Pokal.

„Wir freuen uns, mit der Schaffung des FIFA ASEAN Cups die ASEAN‑Region als Gemeinschaft weiter zu stärken“, sagte FIFA‑Präsident Gianni Infantino. „Dieser Wettbewerb wird eine grossartige Ergänzung des regionalen Fussballkalenders sein und nicht nur in der Region einen positiven Einfluss haben, sondern auch den besten Spielern der ASEAN‑Region eine globale Plattform bieten, auf der sie sich präsentieren können. Der FIFA ASEAN Cup bringt zahlreiche verschiedene Länder zusammen und wird ein grosser Erfolg sein, da er nicht nur die Nationalmannschaften der ASEAN‑Region fördern sondern zugleich den Fussball im gesamten südostasiatischen Raum stärken wird.“