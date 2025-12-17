FIFA-Rat verabschiedet finanzielle Rekordbeteiligung an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

USD 727 Millionen für die teilnehmenden Mitgliedsverbände dank des Turniers im nächsten Jahr – 50% mehr als bei der WM 2022
Wegweisende FIFA-15-Festivals für alle FIFA-Mitgliedsverbände ab 2026 vom FIFA-Rat bestätigt
Bildung eines neuen Nachkriegswiederaufbaufonds
Der FIFA-Rat hat vor dem Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals™ in Doha (Katar) wichtige Beschlüsse zur Förderung des Jugendfussballs sowie zur Fussballverwaltung gefasst.
Während die Welt der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ nach der Endrundenauslosung am 5. Dezember 2025 in Washington D. C. noch stärker entgegenfiebert, hat der FIFA-Rat eine Rekordbeteiligung von USD 727 Millionen am Turnier bewilligt.
Der Löwenanteil von USD 655 Millionen – 50% mehr als bei der letzten WM – wird wie folgt als Preisgeld an die 48 teilnehmenden Teams verteilt:
Weltmeister: USD 50 Millionen
2. Platz: USD 33 Millionen
3. Platz: USD 29 Millionen
4. Platz: USD 27 Millionen
5.–8. Platz: USD 19 Millionen
9.–16. Platz: USD 15 Millionen
17.–32. Platz: USD 11 Millionen
33.–48. Platz: USD 9 Millionen
Zudem erhält jedes qualifizierte Team USD 1,5 Millionen an die Vorbereitungskosten. Alle teilnehmenden Mitgliedsverbände bekommen damit für ihre Teilnahme am Turnier im nächsten Jahr mindestens USD 10,5 Millionen.
„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist auch bahnbrechend, was die finanzielle Beteiligung der globalen Fussballgemeinschaft betrifft“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Neues U-15-Turnier mit Festivalkonzept für alle FIFA-Mitgliedsverbände Zur Bekräftigung des Engagements zur Förderung des Jugendfussballs hat der FIFA-Rat die Einführung neuer festivalähnlicher FIFA-U-15-Turniere für Jungen und Mädchen aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände bestätigt. Die erste Ausgabe steht Juniorenteams offen und findet 2026 statt. Die zweite Ausgabe folgt 2027 mit Mädchenteams. Danach können ab 2028 alle FIFA-Mitgliedsverbände mit ihren U-15-Teams der Jungen und Mädchen an zwei getrennten Wettbewerben teilnehmen. Angesichts der Bedürfnisse von U-15-Spielern sind die Spiele kürzer. Ausserdem wird auf kleineren Spielfeldern mit Siebner- oder Neunerteams gespielt. „Die FIFA hat ihre Massnahmen zur Förderung des Jugendfussballs in den letzten Jahren verstärkt. Die Ergebnisse sind nun klar zu sehen. Wir engagieren uns sehr für Jugendwettbewerbe und die Nachwuchsförderung. Dies ist ein logischer und sehr erfreulicher Schritt“, sagte Präsident Infantino.
„Mit eigenen U-15-Festivals für Jungen und Mädchen macht die FIFA einen weiteren wichtigen Schritt, um jedem Talent rund um die Welt eine Chance zu bieten, und zeigt zudem, wie sie in den Fussball reinvestiert.“ Verabschiedung eines neuen Nachkriegswiederaufbaufonds Getreu dem FIFA-Ziel der Förderung der völkerverbindenden Werte des Fussballs hat der FIFA-Rat der Bildung eines Nachkriegswiederaufbaufonds zugestimmt, nachdem Präsident Infantino beim Friedensgipfel am 13. Oktober 2025 in Scharm el-Scheich angekündigt hatte, dass die FIFA die Schaffung eines Hilfsmechanismus für von Konflikten betroffenen Regionen beabsichtige.
Dieses finanzielle Instrument, das auch Drittparteien unterstützen können und streng kontrolliert wird, ergänzt bereits bestehende Massnahmen des FIFA-Forward-Programms und anderer FIFA-Initiativen.
Weitere Punkte Nach dem wegweisenden Beschluss des Exekutivkomitees des Internationalen Olympischen Komitees, den FIFA-Antrag zur Zusammensetzung der Olympischen Fussballturniere 2028 in Los Angeles (12 Teams beim Männerturnier und 16 Teams beim Frauenturnier) anzunehmen, hat der FIFA-Rat die folgende Aufteilung der Startplätze bestätigt: Olympisches Fussballturnier der Frauen: AFC: 2,5; CAF: 2; Concacaf: 3; CONMEBOL: 2,5; OFC: 1; UEFA: 4; Gastgeber (USA): 1 Olympisches Fussballturnier der Männer: AFC: 2; CAF: 2; Concacaf: 1; CONMEBOL: 2; OFC: 1; UEFA: 3; Gastgeber (USA): 1 Nach dem Beschluss des FIFA-Rats von März dieses Jahres zur Austragung der ersten FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ im Jahr 2028 hat der FIFA-Rat nach ausgedehnten Konsultationen, die mit einem breiten Konsens unter den Interessengruppen endeten, die Daten für das Turnier festgelegt (5. bis 30. Januar 2028).