Bekanntgabe des vollständigen Spielplans in der „zweiten Halbzeit“ der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Plan mit allen 104 Spielen von FIFA-Präsident Gianni Infantino und FIFA-Legenden in Washington D. C. präsentiert

Fertigstellung des Spielplans nach der Auslosung zur Optimierung der Anstosszeiten, Reisen und Bedingungen

Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 19. Juli 2026 um 21 Uhr MEZ in New York/New Jersey

Nach der Auslosung der zwölf Gruppen bei der mitreissenden Endrundenauslosung am Freitag in Washington D. C. blickte die Welt am Samstag gebannt auf die Bekanntgabe des Spielplans unter der Leitung von FIFA-Präsident Gianni Infantino und einer hochkarätigen Auswahl von FIFA-Legenden.

„Im Fussball gibt es eine erste und eine zweite Halbzeit. Dies ist die zweite Halbzeit der Auslosung“, sagte Gianni Infantino zu Beginn der auf verschiedenen FIFA-Plattformen übertragenen Präsentation.

Der Spielplan mit den 104 Partien des mit Spannung erwarteten Turniers, das im nächsten Jahr mit insgesamt 48 Teams in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, wurde 24 Stunden nach der Endrundenauslosung präsentiert. Die Spielorte und Anstosszeiten waren zuvor im Sinne der Teams sowie der Fans in den Stadien und rund um die Welt optimiert worden.

„Dies ist der Höhepunkt eines Prozesses, der vor zwei Jahren begonnen hat, um den Spielplan für die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu erstellen“, betonte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ für die USA. „Als das letzte Team gezogen wurde, waren schon viele verschiedene Funktionsbereiche bei der FIFA daran, dieses Puzzle zusammenzusetzen.“

Es war eine anspruchsvolle Aufgabe mit 72 Gruppenspielen in 16 Spielorten über vier Zeitzonen hinweg und in drei Ländern sowie mit 32 K.-o.-Spielen, die mit dem Finale am 19. Juli in New York/New Jersey enden. Zum Abschluss der Show im Beisein von Trainern und Vertretern der 42 qualifizierten Teams sowie der 22 Mannschaften, die im nächsten Jahr das FIFA-Play-off-Turnier oder die europäischen Play-offs bestreiten, gab Gianni Infantino bekannt, dass das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ um 21 Uhr MEZ (15 Uhr Lokalzeit) beginnt.

Gemäss Manolo Zubiria wurden beim Spielplan verschiedenste Kriterien berücksichtigt, wie die Wetterverhältnisse vor Ort, die Zeit in den Heimatländern der teilnehmenden Teams, die erforderliche Zeit zur Erholung sowie mögliche Reisen für Spieler und Fans.

„Wir haben nach der richtigen Balance gesucht“, erklärte er.

Im Blickpunkt bei der Bekanntgabe in Washington D. C. standen u. a. die Auftaktspiele der drei Gastgeber. Die wegweisende WM beginnt sinnigerweise mit einer Partie in Mexiko-Stadt, die gleich aus zwei Gründen Geschichte schreibt.

Mit der Begegnung der Gruppe A zwischen Mexiko und Südafrika am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21 Uhr MEZ kommt es zur ersten Neuauflage eines WM-Eröffnungsspiels. Bereits 2010 in Südafrika standen sich die beiden Nationen zum Auftakt gegenüber und spielten 1:1 unentschieden. Das Mexiko-Stadt-Stadion ist zudem die erste Arena, die zum dritten Mal Schauplatz einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist (nach 1970 und 1986).

Kanada startet am Freitag, 12. Juni, in Toronto ins Turnier. Erster Gegner ist ein Gewinner der europäischen Play-offs (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien und Herzegowina). Später an diesem Tag treffen die USA in Los Angeles auf Paraguay.

FIFA-Legende Alexi Lalas, der 1994 bei zwei WM-Spielen in Südkalifornien auf dem Platz stand, ist überzeugt, dass die anstehende WM im US-amerikanischen Fussball neue Massstäbe setzen wird. Die Endrunde 1994 hält immer noch den WM-Zuschauerrekord, obwohl nur 24 Teams dabei waren. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden fast 7 Millionen Besucher erwartet, d. h. doppelt so viele wie 1994.

„Nach 32 Jahren kommt die Welt zurück in mein Land, das sich enorm verändert hat“, sagte Alexi Lalas auf der Bühne. „Wir werden die Welt im nächsten Sommer mit offenen Armen empfangen. Es wird nicht nur die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, sondern auch die grösste Veranstaltung in der Sportgeschichte. Und es wird bestimmt auch das grösste kulturelle Ereignis überhaupt.“

Am Samstag wurden zahlreiche attraktive Partien präsentiert, darunter auch das 1000. Spiel der WM-Geschichte, in dem sich am Samstag, 20. Juni, in Monterrey Japan und Tunesien gegenüberstehen werden. Zudem kommt es am Freitag, 26. Juni, in Guadalajara zu einem Duell zwischen ehemaligen Weltmeistern, nämlich zwischen Spanien und Uruguay. Argentinien beginnt die Mission Titelverteidigung am Dienstag, 16. Juni, in Kansas City gegen Algerien.

Der zweifache brasilianische Weltmeister Ronaldo freute sich nicht nur auf die zweite Halbzeit der Auslosung, sondern natürlich auch auf das beispiellose Fussballfestival im nächsten Sommer.