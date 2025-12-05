Gruppen und Begegnungen für die wegweisende FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ stehen fest

Auslosung für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™, das grösste Sportereignis in der Geschichte, fand in Washington, D.C., statt

Spektakuläre Auslosung enthüllt Zusammensetzung der 12 Gruppen mit je vier Mannschaften für das wegweisende Turnier

Eine ausführliche Berichterstattung und Analyse finden Sie auf FIFA.com

Die Gruppen und Spielpaarungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im kommenden Jahr, das grösste Sportereignis in der Geschichte, stehen nach der Auslosung in der US‑amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C., fest.

Die 12 Gruppen mit je vier Mannschaften für die wegweisende 23. Ausgabe des Turniers wurden vor einem Live-Publikum von fast 2000 internationalen Gästen im John F. Kennedy Center for the Performing Arts ausgelost.

Eine ausführliche Berichterstattung und Analyse der Auslosung für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ finden Sie auf FIFA.com.

Die vollständige Bekanntgabe der Anstosszeiten und des gesamten Spielplans für das Turnier im kommenden Jahr, bei dem insgesamt 104 Spiele stattfinden werden, wird am Samstag, den 6. Dezember, um 12:00 EST (18:00 CET) in einer Live‑Übertragung aus Washington, D.C., bekanntgegeben. Alle Fans in den Gastgeberländern sowie auf der ganzen Welt können das Event auf FIFA.com verfolgen.