Vor dem Beginn der dritten Verkaufsphase am 11. Dezember fast zwei Millionen Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ verkauft

Weiterhin hohe Nachfrage mit Bestellungen in der Frühticketziehung von Fans aus mehr als 200 Ländern und Gebieten und fast zwei Millionen verkauften Tickets in den ersten beiden Phasen des Kartenverkaufs

Anmeldungen für die dritte Verkaufsphase (Zufallsziehung) ab 11. Dezember 2025 um 17 Uhr MEZ bis zum 13. Januar 2026 um 17 Uhr MEZ möglich

Nach Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 5. Dezember 2025 und Veröffentlichung des Spielplans kurz darauf erstmals Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich

Während die Spannung vor der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Freitag, 5. Dezember 2025, weiter steigt, wurden für das wegweisende Turnier schon fast zwei Millionen Tickets verkauft. Während der ersten beiden Verkaufsphasen war die Nachfrage in den drei Austragungsländern (USA, Kanada und Mexiko in dieser Reihenfolge) am höchsten, gefolgt von England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich. Fans aus 212 Ländern und Gebieten haben sich bereits Tickets gesichert.

„Glückwunsch an alle, die sich bereits Tickets gesichert haben. Alle anderen haben ab Donnerstag, 11. Dezember, wenige Tage nach der Endrundenauslosung in Washington D. C. erneut die Möglichkeit“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Nachdem bereits 42 Teams qualifiziert sind, ist das Interesse weltweit immens. Bald werden wir wissen, wer wo gegeneinander spielt“, sagte Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „In weniger als 200 Tagen wird in Mexiko-Stadt das sehnlichst erwartete Eröffnungsspiel angepfiffen. Wir sind bereit und können es kaum erwarten, die Fans im nächsten Jahr bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft willkommen zu heissen.“

Die nächste Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ (Zufallsziehung) beginnt am 11. Dezember 2025. Bis zum 13. Januar 2026 können sich Fans für diese Phase anmelden. Es handelt sich um die dritte Phase des Kartenverkaufs für das Turnier 2026. In der Visa-Vorverkaufsziehung und in der Frühticketziehung, die in diesem Monat endete, wurden schon fast zwei Millionen Tickets verkauft.

Anmeldungen für die Zufallsziehung sind ab 11. Dezember 2025 um 17 Uhr MEZ auf FIFA.com/tickets möglich. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Zufallsziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten bei der Ziehung. Fans mit einer FIFA-ID sollten sich mit ihren Logindaten einloggen und sich für die Zufallsziehung anmelden, selbst wenn sie zuvor bereits an anderen Ziehungen teilgenommen haben. Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen auf FIFA.com/tickets zuerst ein Konto erstellen.

Fans können unter Einhaltung der Haushaltsbeschränkungen die gewünschten Spiele, Ticketkategorien und die Zahl der Tickets auswählen. Alle Fans, deren Bestellungen ganz oder teilweise erfolgreich sind, werden per E-Mail benachrichtigt. Der Betrag für die Tickets wird automatisch im Februar 2026 belastet. Bei einer teilweise erfolgreichen Bestellung erhalten die Fans die gewünschte Anzahl Tickets für ein Spiel, aber nicht für alle Spiele.

Nach der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 5. Dezember 2025 wird der Spielplan mit den Begegnungen der Gruppenphase des Turniers veröffentlicht. Die Zufallsziehung ist die erste Phase, in der Fans Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams der Gruppenphase bestellen können. Fans eines bestimmten Nationalteams können ab dem 11. Dezember 2025 auf FIFA.com/tickets auch Fantickets von teilnehmenden Mitgliedsverbänden bestellen, sofern sie die Teilnahmebedingungen der jeweiligen Verbände erfüllen. Die Teilnahmebedingungen sowie die Verfahren für den Erwerb von Fantickets werden von jedem teilnehmenden Mitgliedsverband selbst festgelegt.

Für Fans, die sich sofort nach der Veröffentlichung des Spielplans Tickets für bestimmte Spiele sichern möchten, sind auch Hospitality-Pakete erhältlich. Hospitality-Pakete samt Tickets werden von On Location, dem offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, auf FIFA.com/hospitality angeboten.

Zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Turnier gelangen schliesslich gegebenenfalls verbliebene Tickets in den Verkauf (solange Vorrat). Fans sollten Tickets nur auf FIFA.com/tickets kaufen. Dies ist der einzige offizielle Verkaufskanal für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Über nicht offizielle Verkaufskanäle erworbene Hospitality-Pakete und Tickets sind möglicherweise nicht gültig.

Spieltickets gewähren keine Einreise nach Kanada, Mexiko und in die USA. Fans sollten sich auf den offiziellen Websites der jeweiligen Länder über die Einreisebestimmungen informieren. Angesichts der zu erwartenden Bearbeitungszeiten empfiehlt die FIFA, die erforderlichen Visa so früh wie möglich zu beantragen. Inhabern von Tickets für Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA steht das FIFA-Schnellverfahren FIFA-PASS (Priority Appointment Scheduling System) zu Verfügung.