Nach Visa-Vorverkaufsziehung mehr als eine Million Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ verkauft

Tickets an Fans aus 212 Ländern und Gebieten

Grösste Nachfrage aus den USA, Kanada und Mexiko

Start der Frühticketziehung am 27. Oktober

Während bereits 28 Teams für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ qualifiziert sind und die ganze Welt dem wichtigsten Turnier der FIFA entgegenfiebert, haben Fans aus 212 Ländern und Gebieten nach der Mitte September gestarteten Visa-Vorverkaufsziehung mehr als eine Million Tickets gekauft.

Einwohner der drei Austragungsländer (USA, Kanada und Mexiko) haben sich am meisten Tickets gesichert und führen damit die Nachfragerangliste an. England, Deutschland, Brasilien, Spanien, Kolumbien, Argentinien und Frankreich folgen auf den weiteren Plätzen in den Top Ten.

„Was für ein grossartiger Meilenstein auf dem Weg zur WM 2026! Während die Nationalteams rund um die Welt um einen Startplatz bei der historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 kämpfen, freue ich mich, dass so viele Fussballfans bei diesem bahnbrechenden Turnier in Nordamerika ebenfalls dabei sein wollen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Nach der Visa-Vorverkaufsziehung wurden mehr als eine Million Tickets verkauft. Was für ein unglaubliches Echo, das zeigt, dass die bislang grösste und inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft die Fans weltweit in ihren Bann zieht. Fans aus über 200 Ländern und Gebieten, angeführt von den begeisterten Gastgebern in Kanada, Mexiko und den USA, haben bereits Tickets gekauft.“

Alle Fans, egal ob im Vorverkauf erfolgreich oder nicht, erhalten später in diesem Monat in der nächsten Verkaufsphase eine weitere Chance. Am Montag, 27. Oktober, beginnt die Anmeldefrist für die Frühticketziehung, in der Einzeltickets für alle 104 Spiele sowie Spielort- und Teamtickets erhältlich sind.

Teilnahmeberechtigten Ticketinhabern steht auf FIFA.com/tickets zudem eine offizielle Weiterverkaufsplattform zur Verfügung, die Fans vor ungültigen oder unzulässigen Weiterverkäufen schützen soll und unter Einhaltung der jeweils geltenden nationalen und lokalen Vorschriften genutzt werden kann. Einwohner Mexikos haben Zugang zu einer FIFA-Tickettauschplattform.

Auf FIFA.com/hospitality sind zudem Hospitality-Pakete samt Tickets für ein oder mehrere Spiele erhältlich. Fans sollten Tickets nur auf FIFA.com/tickets kaufen. Dies ist der einzige offizielle Verkaufskanal für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Über nicht offizielle Verkaufskanäle erworbene Hospitality-Pakete und Tickets sind möglicherweise nicht gültig.