Inhaber von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ profitieren von beschleunigtem Zugang zu Visumsterminen für Reisen in die USA

Beschleunigter Zugang zu Interviewterminen im Visumsverfahren für die USA dank Initiative des US-Aussenministeriums

FIFA-System für beschleunigte Termine (FIFA Priority Appointment Scheduling System) für Ticketinhaber Anfang 2026 verfügbar

78 Spiele in elf US-Städten bei der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams sowie drei Spielorte in Mexiko und zwei in Kanada

Inhabern von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die in die USA reisen möchten, steht nun das FIFA-System für beschleunigte Termine (FIFA-PASS) zur Verfügung. In feierlichem Rahmen präsentierte das US-Aussenministerium im Weissen Haus im Beisein von US-Präsident Donald J. Trump, US-Aussenminister Marco Rubio, US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses und FIFA-Präsident Gianni Infantino das FIFA-System für beschleunigte Termine (FIFA-PASS) für Inhaber von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die Spiele in den USA besuchen möchten. Mit diesem System hat jeder Ticketkäufer die Chance, einen beschleunigten Termin für das Visumsinterview zu bekommen. Das System ist ein wichtiger Meilenstein bei der Vorbereitung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen der FIFA und der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses im Hinblick auf ein wirklich wegweisendes globales Turnier.

Nach der Präsentation sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Amerika empfängt die Welt. Wir haben immer gesagt, dass dies die grösste und inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird. Das FIFA-System für beschleunigte Termine ist ein konkretes Beispiel dafür.“ „Ich danke dem Präsidenten der USA, Donald J. Trump, Vizepräsident JD Vance, US-Aussenminister Marco Rubio, US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, dem geschäftsführenden Direktor Andrew Giuliani und der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses für die enorme Unterstützung. Die USA begrüssen Fans aus aller Welt in einer völlig neuen Dimension. Wir setzen alles daran, damit der Fussball die Welt vereint, wenn das Turnier im nächsten Juni in Nordamerika losgeht.“

US-Aussenminister Marco Rubio betonte: „Die USA bieten visumspflichtigen Fans beschleunigte Interviewtermine, damit sie ihre Berechtigung nachweisen können. Die WM beginnt schon bald. Fans sollten daher jetzt ihren Antrag stellen. Wir freuen uns, die grösste und sicherste WM aller Zeiten zu veranstalten.“ Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, gelangen mehr als sechs Millionen Tickets in den Verkauf.