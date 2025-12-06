Im aktualisierten Spielplan der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ werden die Austragungsorte und Anstosszeiten für alle 104 Partien vorgestellt

In einer Live-Show mit dem Präsidenten des Weltverbands und FIFA-Legenden wurden einen Tag nach der von Aramco organisierten technischen Endauslosung die Matchdetails veröffentlicht

Mexiko wird das erste Turnier mit 48 Mannschaften am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr (MESZ) in der Hauptstadt des Landes eröffnen

Die Partie Tunesien gegen Japan wird das 1 000. Spiel in der Geschichte der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ sein und am Sonntag, den 21. Juni, um 6:00 Uhr (MESZ) in Monterrey ausgetragen

Sowohl die Fans der 42 qualifizierten Teams als auch die der 22 Mannschaften, die noch um die letzten sechs Plätze kämpfen, wissen jetzt, wann und wo ihr Traum von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ losgeht, nachdem bei einer spannenden Endrundenauslosung die Gruppen ermittelt wurden. FIFA-Präsident Gianni Infantino präsentierte in einer Live-Übertragung aus Washington, D. C. den aktualisierten Spielplan des Turniers, der den Teams, Zuschauern und Fans, die ihre Nationen auf der ganzen Welt verfolgen, die bestmöglichen Bedingungen bieten soll. Unterstützt wurde er dabei von den FIFA-Legenden Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov und Alexi Lalas.

Nur die Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA wussten schon vorher, wo sie spielen werden. Jetzt wurden auch die Gegner und die Anstosszeiten bekanntgegeben. El Tri eröffnet am Donnerstag, dem 11. Juni, um 21:00 Uhr (MESZ) im Stadion von Mexiko-Stadt gegen Südafrika die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams. In einer Partie voller Leidenschaft und Energie wird das Land stillstehen, wenn die beiden Mannschaften das Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ wiederholen. Auch die Trainer Javier Aguirre (Mexiko) und Hugo Broos (Südafrika, ehemaliger belgischer Nationalspieler) stehen sich nach ihrem Aufeinandertreffen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1986™ am selben Ort erneut gegenüber.

Am darauffolgenden Tag herrscht in Kanada Hochspannung, wenn um 21:00 Uhr (MESZ) in Toronto der Sieger der europäischen Play-offs zwischen Italien, Nordirland, Wales und Bosnien und Herzegowina zu Gast ist. Diese Begeisterung wird sich über den ganzen Kontinent ausbreiten, wenn die USA am nächsten Tag um 3:00 Uhr (MESZ) in Los Angeles ihre erste offizielle Begegnung gegen Paraguay bestreiten. Dieser Moment wird von Küste zu Küste für reichlich Emotionen sorgen.

Zu den Highlights der Gruppenphase gehört das europäische Duell in Gruppe L zwischen England und Kroatien. Das ist eine Neuauflage des dramatischen Halbfinales von 2018 und findet am Mittwoch, 17. Juni, um 22:00 Uhr (MESZ) im Dallas-Stadion statt. Das Stadion mit ausfahrbarem Dach und Klimaanlage sorgt für angenehme Bedingungen für Teams und Zuschauer und ermöglicht es Fans in ganz Europa, das Spiel live zu verfolgen. Ein ähnlicher Ansatz wurde für Spiel 10 gewählt: Der legendäre niederländische Trainer Dick Advocaat wird Curaçao – das kleinste Land, das jemals an einer FIFA-WM teilgenommen hat – bei seinem WM-Debüt gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland am Samstag, 14. Juni, um 19:00 Uhr (MESZ) im hochmodernen Houston-Stadion betreuen.

Ein weiteres Top-Duell steigt am Sonntag, 14. Juni, um 00:00 Uhr (MESZ) zwischen Brasilien und Marokko im Stadion New York New Jersey. Diese Partie wird sicher die gesamte Region begeistern. Auch in Monterrey wird am Sonntag, dem 21. Juni, Geschichte geschrieben, wenn dort das 1 000. Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ stattfindet. Dabei trifft Tunesien auf Japan – ebenfalls ein Rematch von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002™, als Japan mit einem Sieg zum ersten Mal überhaupt in die K.o.-Runde einzog. Die Partie beginnt um 6:00 Uhr (MESZ).

Wie wurde der Spielplan erstellt?

Seit der Veröffentlichung der ersten Version im Februar 2024 wurde der Spielplan der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ so konzipiert, dass die Reisewege für Mannschaften und Fans möglichst kurz sind und alle teilnehmenden Nationen genügend Ruhetage zwischen den Spielen haben. Die jetzt endgültig festgelegten Spielorte und Anstosszeiten sollen die Bedingungen für Spieler und Fans optimieren und gleichzeitig einem möglichst breiten Publikum weltweit ermöglichen, ihre Mannschaften über verschiedene Zeitzonen hinweg zu verfolgen.

Im Zuge dieser komplexen Aufgabe wurden alle Austragungsorte analysiert – von den Durchschnittstemperaturen und den Kühlsystemen bis hin zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und der Sicherheit. Zudem wurden die verschiedenen Funktionsbereiche der FIFA wie Wettbewerbsmanagement, Team-Services, medizinische Versorgung, TV- und sonstige Übertragungen sowie der Kartenverkauf intensiv besprochen.

Der endgültige Spielplan wird im März bestätigt, sobald die Play-offs der FIFA und der UEFA stattgefunden haben und die letzten sechs Turnierplätze vergeben sind.