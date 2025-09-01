Obdachlosen-WM geht in Oslo mit zwei erstmaligen Siegern zu Ende – FIFA setzt Unterstützung des Turniers fort

Die ägyptische Herrenmannschaft und die ugandische Frauenmannschaft gewannen ihre erste Obdachlosen-WM, nachdem 63 Teams aus 48 Nationen in Oslo (Norwegen) um den Titel gekämpft hatten

FIFA unterzeichnete im vergangenen Jahr eine Absichtserklärung mit der Obdachlosen-WM, in der sie sich zur Bereitstellung von Materialien, zur werblichen Unterstützung und zur Übertragung der Spiele auf FIFA+ verpflichteten

Obdachlosen-WM wurde 2003 eingeführt und hat seither das Leben von mehr als 1,3 Millionen Menschen verändert

In feierlicher Atmosphäre im Herzen Oslos endet eine wegweisende Obdachlosen-WM. Erstmals sicherten sich die Herrenmannschaft Ägyptens und die Frauenmannschaft Ugandas den Pokal.

Die Obdachlosen-WM fand zum zweiten Mal statt, seit die FIFA im vergangenen Jahr ihre offizielle Unterstützung zugesichert hatte, und vereinte 63 Teams aus 48 Nationen in der norwegischen Hauptstadt. Die diesjährige achttägige Veranstaltung, die in einem unterhaltsamen schnellen 4-gegen-4-Format ausgetragen wurde, endete mit zwei afrikanischen Gewinnern in den jeweiligen Finalspielen am Rathausplatz von Oslo.

Die Herren-Obdachlosen-WM wurde 2003 ins Leben gerufen, hatte bislang noch keinen afrikanischen Finalisten – nun konnte Ägypten bei der 20. Ausgabe des Turniers Geschichte schreiben. Die Mannschaft setzte sich im Halbfinale gegen Südafrika durch, nachdem sie im Viertelfinale den amtierenden Titelverteidiger Mexiko besiegt hatte. In einem packenden Finale besiegte Ägypten Portugal mit 4:3.

Ugandas Frauenmannschaft holte bei ihrer ersten Teilnahme seit 14 Jahren das Maximum heraus und sicherte sich damit erstmals den Titel bei der Frauen-Obdachlosen-WM. Im Halbfinale setzte sich das Team gegen Rumänien durch, um im Finale mit einer herausragenden Leistung die siebenmaligen Titelverteidigerinnen und amtierenden Weltmeisterinnen aus Mexiko mit 6:0 zu besiegen. Uganda ist damit das erste afrikanische Land seit Kenias Triumph im Jahr 2011, das den Titel gewann, und insgesamt erst das dritte afrikanische Land.

Die Obdachlosen-WM stand jedoch im Zeichen grundlegender Werte wie Inklusion und Zugang, sodass weitere Trophäen an Mannschaften aller Kategorien vergeben wurden. Bei den Herren sicherten sich Costa Rica, Nordirland, Argentinien und Schweden die Mannschaftsauszeichnungen, bei den Frauen gingen die Titel an Tansania und Schweden. Die Einzeltrophäen wurden an Spieler aus Ägypten, Indonesien, Kenia und Mexiko vergeben.

Die Veranstaltung steht allen Sportlern offen, die laut nationaler Definition kürzlich obdachlos geworden sind, sowie Asylbewerbern. Die Obdachlosen-WM nutzt diesen wunderbaren Sport, um Kameradschaft, Gemeinschaft, Struktur, persönliche Entwicklung und Hoffnung für Menschen in Not zu fördern.

„Das Turnier ist ein perfektes Beispiel dafür, wie der Fussball Menschen zusammenbringen, gesellschaftliche Wahrnehmungen hinterfragen und das Leben verbessern kann“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino vergangenes Jahr in Paris im Anschluss an die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Mitgründer und Präsidenten der Obdachlosen-WM, Mel Young. Gemäss der historischen Vereinbarung hat sich die FIFA zur Bereitstellung von Werbemitteln und weiteren Materialien – darunter auch Ausrüstung und Trophäen – verpflichtet und überträgt das Turnier auf der FIFA-Webseite sowie auf der FIFA-Streaming-Plattform.

„Der Sport hat grossen Einfluss, und wir haben bereits bewiesen, dass er genutzt werden kann, um Gutes zu tun“, sagte Young damals. „Die FIFA will bedürftige Menschen unterstützen. Die Partnerschaft zwischen der Obdachlosen-WM und der FIFA ist daher logisch. Langfristig können wir damit sehr viel bewirken.“

Nach der Ausgabe 2024 in Seoul, Südkorea, begann die zweite von der FIFA geförderte Obdachlosen-WM am 23. August mit der traditionellen, farbenfrohen Spielerparade. Nachdem die Parade vom Hauptbahnhof Oslos bis zum Rathausplatz gezogen war, nahmen die Athleten an der anschliessenden Eröffnungszeremonie teil. „Zu viele Menschen haben kein sicheres Zuhause, und es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns“, erklärte die Bürgermeisterin von Oslo, Anne Lindboe, den Spielern und dem Publikum. „Wir stehen an der Seite der Spieler , die für uns eine Inspiration sind. Seid ihr bereit zu spielen?“.

Und die Spieler zeigten, dass sie bereit waren, in einer Woche voller leidenschaftlichem Wettkampf. Die Turnierregeln schreiben vor, dass kein Spieler an mehr als einer Obdachlosen-WM teilnehmen darf, um sicherzustellen, dass jeder Athlet eine einzigartige Erfahrung macht. Mehr als 500 Teilnehmer traten in 40 Herren- und 23 Frauenmannschaften an, und sechs Nationen waren erstmals mit dabei: Burkina Faso, Kanada, Spanien, Tansania, Vietnam und Sambia.

Neben den Spielen, den Toren und der feierlichen Stimmung standen aber auch ernste Themen wie die Bekämpfung der Obdachlosigkeit im Mittelpunkt der Veranstaltung. Das Forum “Cities Ending Homelessness” wurde von den Gastgebern der Obdachlosen-WM und der norwegischen Zweigstelle der Heilsarmee organisiert und fand die ganze Woche im Nobel Peace Center statt – gegenüber dem Rathausplatz und in der Nähe weiterer Veranstaltungsorte. Es wurden Seminare und Podiumsdiskussionen angeboten, in denen eine Reihe unterschiedlicher Themen erörtert wurden, wie der soziale Einfluss des Sports, Frauenobdachlosigkeit, Lösungsansätze im Wohnungsbereich, psychische Gesundheit und Abhängigkeit. Bei vielen Sitzungen waren einige Spieler der Obdachlosen-WM nicht nur anwesend, sondern präsentierten sich zudem als Redner.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat die Obdachlosen-WM zusammen mit ihren jeweiligen nationalen Partnern in 70 Ländern das Leben von 1,3 Millionen Menschen verändert. Inzwischen werden jährlich über 200 000 Teilnehmer unterstützt. Das entspricht der Mission der FIFA, den Fussball zu nutzen, um Leben zu verbessern, Gemeinschaft zu stärken und Chancen zu schaffen.

„Wir hatten eine wunderschöne Woche in Oslo und Norwegen hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Die Woche war fantastisch. Wir haben tolle Partien, unglaubliche Einzelleistungen und viele Tore gesehen, aber vor allem viel Liebe und Menschlichkeit“, sagte Young nach dem Finale.

„Angesichts der aktuellen weltweiten Lage waren die vergangenen acht Tage hier in Oslo ein eindrucksvoller Beleg dafür, was menschliche Solidarität und der Geist der Obdachlosen-WM bewirken können. Wie in der Vergangenheit