Diacre und Chan – weit mehr als Tandempartner

Die beiden Trainerinnen verbindet eine seltene Besonderheit: Beide Frauen trainierten bereits Männermannschaften. Die aktuelle Cheftrainerin des französischen Frauen-Nationalteams stand von 2014 bis 2017 in der zweiten französischen Liga bei Clermont Foot an der Seitenlinie. Ihrer Tandempartnerin Yuen Ting Chan gelang 2016 sogar Historisches, als sie als erste Frau eine Männermannschaft im Elitefussball (Eastern AA in Hongkong) zur Meisterschaft führte.

"Hier in Clairefontaine habe ich die tolle Gelegenheit, mich mit Corinne auszutauschen und gleichzeitig bei ihrer Arbeit zu hospitieren. Ich denke, dass ich in dieser Woche bei einem Spitzenteam wie Frankreich sehr viel lernen werde", so die neue Assistenztrainerin des chinesischen U-16-Frauen-Nationalteams. "Wir tauschen uns intensiv aus und ich stelle Corinne viele Fragen dazu, wie sie ihr Team führt. Mir fehlt es noch etwas an Erfahrung, vor allem in Sachen Management. Die Arbeit mit einem Nationalteam unterscheidet sich doch sehr von der Arbeit in einem Verein."