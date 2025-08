Ellis und Vergara: Vereint für die CONCACAF

"Ich habe sie genau zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben kennen gelernt, kurz vor meiner Abreise zur Weltmeisterschaft", berichtet Monica Vergara gegenüber FIFA . "Jill als Person kennen zu lernen und von ihr zu hören, dass ich Vertrauen in meine Arbeit haben soll, meine Erfahrung weitergeben und mir sagen, dass meine Mannschaft bereit ist, all das hatte großen Einfluss auf mich. Ich glaube, das habe ich auch bestmöglich an meine Spielerinnen weitergegeben."

Dabei unterstrich Ellis die Worte ihrer Schülerin. "Ich konnte mich noch genau an die Anfänge meiner Karriere erinnern", so die Trainerin des amtierenden Weltmeisters, "und damit auch an die Momente, in denen ich Hilfe gebraucht hätte. Ich hatte zu meiner Zeit nicht das Glück, sonderlich viele Vorbilder unter den Trainerinnen und Trainern von Frauenmannschaften zu haben, erst recht nicht international. In Monicas Fall habe ich mich daher entschieden, ihr bei bestimmten Entscheidungen in ihrer Karriere zu helfen."