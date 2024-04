Jeder FIFA-Mitgliedsverband muss bis zum 30. September 2023 nationale Fussballvermittlervorschriften erlassen und in Kraft setzen, um die Tätigkeit von Fussballvermittlern auf nationaler Ebene zu regeln. Diese nationalen Fussballvermittlervorschriften sind auf alle Vermittlungsverträge anwendbar, die keine internationale Dimension haben.

Nach der Verabschiedung des nationalen Regelwerks für Fussballvermittler bis zum 30. September 2023 müssen die Verbände der FIFA ein Exemplar ihrer nationalen Vorschriften in einer offiziellen FIFA-Sprache vorlegen. Sämtliche Änderungen oder Anpassungen an den nationalen Fussballvermittlervorschriften müssen der FIFA in derselben Form binnen 30 Tagen nach ihrer Verabschiedung gemeldet werden. Auf Anfrage müssen die Verbände der FIFA eine Kopie ihrer nationalen Fussballvermittlervorschriften zur Prüfung vorlegen.