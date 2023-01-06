يجب على كل اتحاد وطني عضو تطبيق وإنفاذ اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بهدف تنظيم نشاط وكلاء كرة القدم على المستوى الوطني. وستُطبّق اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم هذه على كافة اتفاقيات التمثيل التي ليس لها بُعد دولي. يُمكن الاطلاع هنا على النماذج القياسية للوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم، ويمكن للاتحادات الوطنية العضوة استخدام هذه النماذج، وسيتم توفير إجابات على أي أسئلة معلقة.

عقب المصادقة على الإطار القانوني الوطني لوكلاء كرة القدم بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، يُطلب من الاتحادات الوطنية الأعضاء إرسال نسخة من لوائحها الوطنية إلى FIFA بإحدى اللغات الرسمية لـFIFA. ويجب تبليغ FIFA بأي تعديلات أو تغييرات على اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم، وبنفس الطريقة، خلال 30 يوماً من تاريخ المصادقة عليها. كما يتوجّب على الاتحادات الوطنية الأعضاء تقديم نسخة من اللوائح الوطنية لوكلاء كرة القدم، عند الطلب، من أجل مراجعتها. للمزيد من المعلومات، يُمكنكم مراجعة لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم والملاحظات التوضيحية الخاصة بها.