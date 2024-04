Einführung in das CAS und seine Verfahren • CAS: Geschichte und Struktur • ICAS (International Council of Arbitration for Sport) • Reglement für das Schiedsverfahren des CAS • CAS-Verfahren: - ordentliches Schiedsverfahren - Beschwerdeschiedsverfahren - Verfahren der CAS-Kammer zur Dopingbekämpfung • Ad-hoc-Kammern • sonstige Schiedsmodelle im Sport: Basketball-Schiedsgericht, System der nordamerikanischen Profiligen usw. • praktische Übung: Beschwerdeschrift