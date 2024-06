Die ursprünglich für den 23. und 24. November 2023 im Cívitas-Metropolitano-Stadion in Madrid angesetzte FIFA- und ECA-Rechtskonferenz: Fussballverträge ist verschoben worden. Das Interesse an der Veranstaltung, sowohl von Klubs als auch von Einzelpersonen, war so enorm, dass die Anzahl der Akkreditierungsanfragen die vorgesehene Kapazität bei Weitem überstieg. Diese positive Resonanz übertraf alle Erwartungen, hatte aber auch zur Folge, dass sich die FIFA und die ECA dazu entscheiden mussten, die Konferenz auf 2024 zu verschieben (Datum und Ort noch offen). Durch die Neuansetzung der Konferenz werden die ECA und die FIFA in der Lage sein, alle legitimen Anfragen zu berücksichtigen und zu gewährleisten, dass die Teilnehmer den grösstmöglichen Nutzen aus den geplanten Diskussionen und Vorträgen ziehen können. Die zusätzliche Vorbereitungszeit wird es ausserdem ermöglichen, die Interessen aller Teilnehmer an dieser einzigartigen und spannenden Veranstaltung abzudecken. Weitere Informationen zum neuen Datum und Ort der FIFA- und ECA-Rechtskonferenz: Fussballverträge werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.