La Conférence juridique FIFA / ECA : les contrats des footballeurs, qui devait avoir lieu les 23 et 24 novembre prochains au stade Cívitas Metropolitano de Madrid, a dû être reportée. En effet, ce séminaire a suscité un très vif intérêt, tant auprès des clubs que des personnes physiques, au point que le nombre de demandes d’accréditation a largement dépassé les capacités d’accueil du site. Si nous nous réjouissons naturellement de voir autant de personnes désireuses d’assister à l’événement, cela constitue un vaste défi organisationnel. Aussi sommes-nous contraints de reporter la conférence à 2024, dans un lieu et à des dates restant à confirmer. En faisant ce choix, l’ECA et la FIFA seront en mesure de répondre à toutes les demandes légitimes, afin que tous les participants puissent profiter pleinement des débats et des présentations au programme. Ce temps de préparation supplémentaire nous permettra également de satisfaire aux besoins de chacun pour ce qui s’annonce comme un événement exceptionnel. Les informations concernant le lieu et les dates de la Conférence juridique FIFA / ECA : les contrats des footballeurs vous seront transmises en temps utile.