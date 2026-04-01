Frankreich zurück an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste

Amtierender Vizeweltmeister erstmals seit September 2018 wieder an der Spitze der Weltrangliste

Spanien und Argentinien um je einen Platz zurückgefallen

Viele Rangverschiebungen in den Top 50

Die erste Länderspielperiode, bei der die FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste live aktualisiert wurde, hat zu zahlreichen Verschiebungen in der Rangliste geführt. Insgesamt wurden 166 Partien ausgetragen, und sämtliche 48 teilnehmenden Teams der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ stehen nun fest.

Frankreich (1, plus 2) macht den wichtigsten Sprung nach vorne. Nach zwei Siegen in den letzten beiden Freundschaftsspielen klettert der amtierende Vizeweltmeister erstmals seit September 2018 wieder zurück an die Spitze der Weltrangliste. Die Équipe Tricolore überholt damit Spanien (2, minus 1) und Argentinien (3, minus 1), wobei der Punkteabstand zwischen den drei Teams nach wie vor sehr gering ist. Die amtierenden Europameister aus Spanien mussten nach dem Unentschieden am Dienstag gegen Ägypten (29, plus 2) einen Rückschlag hinnehmen und die Führungsposition, die sie seit September 2025 innehatten, wieder abgeben.

Des Weiteren überholt Portugal (5., plus 1) Brasilien (6, minus 1), nachdem die Portugiesen eines ihrer Freundschaftsspiele gewonnen und ein weiteres unentschieden gespielt haben und dabei vom Ausrutscher der Canarinhos gegen Frankreich profitierten. Ansonsten gab es keine weiteren Rangverschiebungen innerhalb der Top 10.

Zu den grössten Aufsteigern unter den 50 bestplatzierten Nationalteams gehören die Türkei (22, plus 3), die Elfenbeinküste (34, plus 3), Schweden (38, plus 4) und Tunesien (44, plus 3). Einen grossen Sprung nach vorne macht auch Bosnien und Herzegowina (65, plus 6), das sich zusammen mit Schweden, der Türkei und Tschechien (41, plus 2) über das europäische Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifiziert hat.

Vietnam (99, plus 9), Nepal (176, plus 6) und Bhutan (186, plus 6) haben ebenso wie Bosnien und Herzegowina mehr als fünf Ränge gutgemacht, liegen jedoch weiterhin ausserhalb der Top 50. Andererseits wird Eritrea (184) nach fast dreijähriger Absenz wieder in der Rangliste geführt.

Damit ist die Qualifikationsphase für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass von den 30 bestplatzierten Teams der Weltrangliste lediglich drei nicht an der Endrunde in Nordamerika teilnehmen werden: Italien (12, plus 1), Dänemark (20, plus 1) und Nigeria (26, unverändert). Insgesamt gehören 37 der 48 qualifizierten Nationalteams zu den Top 50 der Weltrangliste.

Spitzenreiter Frankreich (plus 2) Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 166 Team mit den meisten Spielen Mexiko (fünf Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Vietnam (plus 36.17 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Vietnam (9 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Malaysia (minus 59.67 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Malaysia (17 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) -

Kosovo (78, plus 1), das sich nach der Niederlage gegen die Türkei in einem der vier europäischen Play-off-Finals nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, erreicht indes die beste Weltranglistenposition seiner Geschichte.

Die vollständige Rangliste ist auf Inside FIFA zu finden.