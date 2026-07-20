Verfahren FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Männer)

Nach einer langen Zeitspanne, in der die beste Möglichkeit zur Berechnung der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste analysiert und getestet wurde, wird nach der erfolgten Verabschiedung durch den FIFA-Rat ab August 2018 ein neues Rechenmodell eingesetzt.