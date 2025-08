FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Juli 2025)

Fortschritte bei Kinderschutz, Frauenförderung & Schiedsrichterentwicklung

FIFA-Delegationen aktiv in Liberia, Ghana & Äquatorialguinea

Neue Impulse durch Football for Schools & FIFA-Forward-Initiativen

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

Simbabwe und Nepal erweitern die Reichweite von Football for Schools

Der Simbabwische Fussballverband (ZIFA) hat das FIFA-Projekt "Fussball für Schulen" (F4S) diesen Monat in die Provinz Midlands gebracht. Schulen in Gokwe, Gweru, Kwekwe, Berengwa, Mvuma, Shurugwi und Zvishavane erhielten im Rahmen des Programms, das Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt durch die Integration von Fussballaktivitäten in das Bildungssystem den Zugang zum Fussball erleichtern soll, eine Lieferung von Fußbällen. Die Verteilung zielt darauf ab, den Zugang zum Fussball an der Basis zu verbessern, junge Talente zu fördern und die soziale Integration durch Sport zu unterstützen. Das Projekt "Fussball für Schulen" steht im Einklang mit der allgemeinen Vision der ZIFA, die Entwicklung des Fussballs in allen Teilen des Landes zu fördern, insbesondere in unterversorgten und schwer zugänglichen Gebieten. Durch die Ausstattung der Schulen mit einer Grundausrüstung legt die MA den Grundstein für ein inklusiveres und lebendigeres Fussball-Ökosystem.

Das Programm "Football for schools" startete diesen Monat in Nepal mit der Lieferung von insgesamt 32.640 adidas-Fussbällen in das Land. Für die Pilotphase wurden rund 270 Schulen in den sieben Provinzen und fast 50 Distrikten des Landes ausgewählt. Es wird erwartet, dass im Laufe des Programms weitere Schulen hinzukommen werden.

Die Schulung für die F4S-Trainer fand in Kathmandu für 11 der 49 Bezirks-FA-Schutzbeauftragten statt. Die übrigen werden vom MA-Beauftragten geschult, der in verschiedene Distriktstädte reist und die Schulungen in Gruppen von acht bis 12 Teilnehmern durchführt.

"Der Fussball kann als Bildungsinstrument genutzt werden, um nicht nur mehr Möglichkeiten für den Sportunterricht zu schaffen, sondern auch, um Trainer auszubilden, die den Kindern wichtige Lebenskompetenzen vermitteln und somit einen positiven Einfluss auf ihr Leben haben", sagte Sanjeevan Balasingam, FIFA-Direktor für Mitgliedsverbände in Asien und Ozeanien.

"Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder, der Fussball spielen möchte, dies über seine Schule und Gemeinde tun kann, ohne sich um diskriminierende, finanzielle oder logistische Hindernisse kümmern zu müssen. Im Gegenzug wollen wir sicherstellen, dass Schulen und Gemeinden Zugang zu Fussballtraining und Ausrüstung haben, um diese Kinder zu unterstützen."

Neben der F4S-Launch-Veranstaltung in Nepal wurden soeben zwei Sonderprojekte aus dem FIFA-Forward-Programm genehmigt: der U-14-Schulfussball für Jungen und der U-14-Schulfussball für Mädchen.

FIFA Forward: Förderung des Fussballs in Liberia

Im Rahmen eines Vertrags über vereinbarte Ziele (CAO) zwischen dem liberianischen Fussballverband (LFA) und der FIFA im Jahr 2023 wurden zehn Motorräder und zwei SUVs angeschafft, die im Einklang mit dem Programm „FIFA Forward 3.0“ stehen. Diese Fahrzeuge sollen die operative Kapazität des LFA verbessern und Initiativen zur Förderung des Fussballs in der gesamten Region unterstützen.

Bei der Übergabe bedankte sich Franklin Nah, Vorsitzender der Unterverbände von Maryland County, bei LFA-Präsident Mustapha Raji und dem Exekutivkomitee und bezeichnete die Spende als zeitgemäße Antwort auf die logistischen Herausforderungen, denen sich die Unterverbände gegenübersehen.

CONMEBOL richtet „FIFA Guardians™“-Schulung aus

Die Südamerikanische Fussballkonföderation (CONMEBOL) empfing in seinem Hauptsitz in Luque, Paraguay, Schutzbeauftragte verschiedener südamerikanischer Verbände im Rahmen einer Tagung zur institutionellen Stärkung, die sich auf den Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Personen im Fussballumfeld konzentrierte.

Die CONMEBOL bekräftigt durch ihr Programm CONMEBOL SUMA ihr Engagement für die Schaffung sicherer und integrativer Umgebungen für Kinder im Fussballbereich.

Das "FIFA Guardians™"-Kinderschutz-Sportdiplom, das von der FIFA und der Open University (OU) gemeinsam mit internationalen Experten, Fachleuten und Wissenschaftlern aus dem Bereich Kinderschutz entwickelt wurde, ist ein öffentlich zugängliches Bildungsangebot, das auf Englisch, Französisch und Spanisch erhältlich ist. Das Programm umfasst fünf Onlinekurse, die sich hauptsächlich an Kinderschutzbeauftragte der 211 FIFA-Mitgliedsverbände richtet (FIFA-Lernende). Seit der Lancierung des FIFA-Guardians-Kinderschutz-Sportdiploms im Jahr 2021 arbeitet die FIFA auf diesem Gebiet noch enger mit ihren Mitgliedsverbänden zusammen.

FIFA-Delegation zu Besuch in Äquatorialguinea

Eine Delegation der FIFA, bestehend aus Cristoph Supigger, Christoph Suppiger, Leiter der FIFA-Abteilung für Finanzdienste für Mitgliedsverbände, Franciny Samba Maganda Franciny, Regional Office Manager, und Amine Achiba, Development Programme Manager, befanden sich zu einem offiziellen Besuch in Äquatorialguinea.

Der Zweck der offiziellen Mission der Gesandten von FIFA-Präsident Gianni Infantino war es, den Fussballverband von Äquatorialguinea (La Federación Ecuatoguineana de Fútbol FEGUIFUT) in Bezug auf Finanzen und Governance zu bewerten und die verschiedenen Fussballwettbewerbe zu überwachen.

Die FIFA-Experten inspizierten bei ihrem Besuch die Einrichtungen der FEGUIFUT und trafen sich mit dem Generalsekretär sowie dem Finanzdirektor des Verbandes. In Begleitung des Generalsekretärs der FEGUIFUT,Juan Antonio Nguema Mañé und Mitgliedern der Technischen Leitung wurden unter anderem das Technische Zentrum in Alegre, das Stadion von Luba und Spiele der Liga der unteren Kategorien SUB 15-17 der Männer und Frauen auf den Spielfeldern Buena Esperanza uno, Macuandja Ngongolo und Cano Sport besucht.

Elite-Schiedsrichterkurs setzt Maßstäbe in Uganda und Ghana

Ugandas Engagement für die Schaffung eines Ausbildungswegs für Elite-Schiedsrichter wurde mit einem fünftägigen FIFA-MA-Schiedsrichterkurs bekräftigt, der von der FUFA (Federation of Uganda Football Associations) organisiert wurde. Der Kurs fand im FUFA Technical Centre in Njeru statt.

Die 30 Schiedsrichter absolvierten den Intensivkurs, der einen Fitnesstest, Theorie und praktische Einheiten umfasste, erfolgreich. Der Kurs sollte das Wissen, die Fitness, die Konstanz und die Gesamtleistung der Elite-Schiedsrichter verbessern, ihre Fähigkeiten an internationale Standards anpassen und sie auf Wettkämpfe auf hohem Niveau vorbereiten. Der technische Ausbilder der FIFA, Abdel Fatah Essam, dankte der FUFA für ihr Engagement für die Entwicklung der ugandischen Schiedsrichter und dem Schiedsrichterausschuss für seinen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Kurses.

„Sie sind als Schiedsrichter hier, um die Integrität des Spiels zu wahren, die Spielregeln zu respektieren und sich ehrlich und professionell zu verhalten“, sagte Essam.

In Ghana eröffnete der Generalsekretär des ghanaischen Fussballverbands (GFA), Prosper Harrison Addo, den FIFA-Schiedsrichterkurs 2025 für junge Talente im Ghanaman Soccer Centre of Excellence in Prampram.

Das von der FIFA unterstützte Programm zum Kapazitätsaufbau brachte 40 vielversprechende junge Schiedsrichter zusammen, die im Rahmen der Flaggschiff-Initiative „Catch Them Young“ der GFA ausgewählt wurden. Der Kurs soll die technischen und körperlichen Fähigkeiten der nächsten Generation von Schiedsrichtern in Ghana erheblich verbessern und die allgemeine Qualität des Schiedsrichterwesens im Land erhöhen.

Ghana ernennt Stuart McLaren zum FIFA-Talentcoach

Der schottische Trainer Stuart McLaren wurde im Rahmen des FIFA-Talentförderungsprogramms für die nächsten zwei Jahre zum FIFA-Talentcoach für den ghanaischen Fußballverband ernannt.

McLaren, ein UEFA-Pro-Lizenz-Trainer, der nach seiner Profikarriere als Trainer tätig wurde, wird eng mit dem Technischen Direktor Professor Joseph Kwame Mintah zusammenarbeiten, um die festgelegten Ziele des ghanaischen Talentidentifizierungs- und -entwicklungsprogramms (TDS) im Rahmen des FIFA-TDS-Programms unter der Leitung von Arsène Wenger, dem Leiter der globalen Fußballentwicklung der FIFA, zu erreichen.

Malawi unterstützt die Entwicklung junger Schiedsrichter

Der malawische Fussballverband (FAM) veranstaltet in Mpira Village in Blantyre einen fünftägigen FIFA-Kurs für junge Schiedsrichter unter 25 Jahren. Der Kurs wurde konzipiert, um Schiedsrichtertalente im Land zu fördern und zu entwickeln.

Entwicklungsprogramm für Frauenfussball in Ruanda

Im Umuganda-Stadion in Rubavu nahmen 96 Mädchen der Altersgruppen U15 und U13 aus vier Fussballakademien an der FIFA-Kampagne für Frauenfußball teil. Das Programm wird von der FIFA über den ruandischen Fussballverband (FERWAFA) im Rahmen seines Entwicklungsprogramms für Frauenfussball unterstützt.

Das Camp diente sowohl als Motivationskampagne als auch als Gelegenheit zum Ausbau der Fähigkeiten. Unter den Teilnehmern waren die Cheftrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft, Cassa Mbungo André, sowie Vertreter der FIFA und Mitglieder der Kommission für die Entwicklung des Frauenfussballs der FERWAFA.

„Es geht um die breite Beteiligung“, sagte Thubaelihle Sibanda, technische Expertin für Frauenfussball bei der FIFA. „Wir nutzen es, um eine Botschaft zu vermitteln und Barrieren in Bezug auf Herausforderungen und Vorurteile in den Gemeinden gegenüber Mädchen, die Fussball spielen, abzubauen. Für uns ist es eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass mehr Mädchen in einem sicheren Umfeld spielen können.

„Hier gibt es viel Talent. Die Herausforderung für uns besteht darin, auch unsere Nationalmannschaften auf Jugendebene aktiv zu machen. Wow, ich bin gespannt, wie weit wir kommen können. Zum Beispiel findet in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft in Marokko statt. Das ist eine Chance für Ruanda, die U-13- und U-15-Spielerinnen für die nächsten zwei Jahre auszuwählen, und wir können uns qualifizieren für ein solches Turnier.“

Bermuda lanciert FIFA-Talentakademie

Der Bermuda-Fussballverband (BFA) feierte mit der offiziellen Eröffnung der FIFA-Talentakademie Bermuda im Clyde Best Center of Excellence einen weiteren Meilenstein. Das Programm bietet männlichen und weiblichen Spielern im Alter von 12 bis 16 Jahren die Möglichkeit, sich in einem Eliteumfeld zu entwickeln.

"Eines der wichtigsten Dinge, auf die wir bei der FIFA achten, ist die Motivation der Führungskräfte in den Mitgliedsverbänden und ihr Wille, sich zu verbessern und das Wissen zu nutzen. Und sie [die BFA] waren fantastisch", sagte der FIFA-Spezialist für Hochleistungssport, Ryan Nelsen. "Zusammen mit dem FIFA-Talentcoach Jake Littlejohn haben wir in den letzten 12 bis 18 Monaten, in denen wir hier waren, erstaunliche Fortschritte erzielt.

Indonesien und Bhutan setzen ihre Arbeit mit dem FIFA-Talentförderungsprogramm fort

Vom 12. bis 17. Juli 2025 fand in der indonesischen Hauptstadt Jakarta eine Veranstaltung des FIFA-Talentförderungsprogramms (TDS) statt. Das Programm war eine Fortsetzung der früheren TDS-Reihe in Bogor und Yogyakarta und konzentrierte sich auf zwei Hauptaktivitäten: einen Talentidentifizierungs-Workshop für Trainer und Analysten und ein Talent Development Player Camp für vielversprechende junge Spieler der Jahrgänge 2011 und 2012.

In Bhutan fanden TDS-Workshops statt, die sich auf die Identifizierung von Talenten, altersspezifisches Training und die Entwicklung eines langfristigen Jugendentwicklungsplans konzentrierten. Im Rahmen der kontinuierlichen Überwachung und Unterstützung des Frauenfussballs durch die FIFA fand auch ein Besuch der Frauenakademie in der Ranging Central School statt.