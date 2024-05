Thailand und das Vermächtnis der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2012

Am 17. Mai findet der 74. FIFA-Kongress statt. Für Gastgeber Thailand ist es die dritte grosse FIFA-Veranstaltung

Unvergessen ist die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2012

"Wir entwickeln uns ständig weiter. Thailand glaubt an den Futsal", sagt Trainer Miguel Rodrigo

Mit der Ausrichtung des 74. FIFA-Kongresses am 17. Mai 2024 in der Hauptstadt Bangkok öffnet Thailand erneut seine Tore für den Weltfussball. Dabei ist es kein Zufall, dass das südostasiatische Land als Gastgeber dieser prestigeträchtigen Veranstaltung ausgewählt wurde.

"Thailand hat sich als hervorragender Gastgeber erwiesen, aber auch als bereitwilliger Teilnehmer und eifriger Schüler, der das Spiel auf und neben dem Platz vorantreibt", sagte Gianni Infantino im September 2023 bei einem Treffen zwischen dem FIFA-Präsidenten und dem thailändischen Premierminister Srettha Thavisin. Wenige Tage zuvor war das Land Gastgeber eines FIFA-Kurses zum Thema Technical Leadership.

Thailand hat sein Potenzial als Gastgeber erstmals 1999 mit der Ausrichtung einer denkwürdigen FIFA U-19-Frauen-Weltmeisterschaft™ unter Beweis gestellt. Die organisatorischen Fähigkeiten des Landes wurden 2012 erneut deutlich, als es eine unvergessliche FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ ausrichtete – ein Turnier, das dazu beitrug, dass sich diese Sportart in Thailand zu einer wichtigen Sportart entwickelte. "Jedes Mal, wenn in Thailand ein Spiel stattfand, waren die Stadien fast voll, egal ob die Spiele in Bangkok oder anderswo ausgetragen wurden", sagt Sutthiporn Boonyapuggana, die Verbindungsbeauftragte für die spanische Nationalmannschaft von 2012, gegenüber FIFA.com/ Inside FIFA. "Die Atmosphäre war aussergewöhnlich. Die Fans haben ihre Mannschaft auf jede erdenkliche Art und Weise unterstützt. Die Spiele waren für die Zuschauer sehr spannend."

Wir finden immer wieder talentierte Menschen, die als starkes Team zusammenarbeiten, um erfolgreiche Ergebnisse für Veranstaltungen und Turniere zu erzielen, die in Thailand stattfinden. Sutthiporn Boonyapuggana

Angetrieben von der leidenschaftlichen Unterstützung im eigenen Land erreichte Thailand zum ersten Mal in seiner Geschichte die K.o.-Phase eines FIFA-Wettbewerbs. "Ich habe gesehen, wie hart die Mannschaft für das Turnier trainiert hat", fährt die Thailänderin fort, die heute in der Futsal-Abteilung des thailändischen Fussballverbands arbeitet. "Nachdem sie sich zwischen 2000 und 2008 nicht qualifizieren konnte, hat sie vor ihren heimischen Fans alles gegeben, um diesen Erfolg zu erreichen." Es wird klar, dass die Weltmeisterschaft 2012 ein Meilenstein für den thailändischen Futsal war. Denn: "In meiner 12-jährigen Karriere hat unsere ‚Changsuek Toh-Lek‘ (so der Spitzname der thailändischen Futsal-Mannschaft) viermal in Folge an der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft teilgenommen. In dieser Zeit habe ich gesehen, wie sich dieser Sport entwickelt hat und zu einem der beliebtesten in Thailand geworden ist", erzählt uns Boonyapuggana.

Die besten Szenen der Futsal-WM 2012

Diese Beliebtheit spiegelt sich in der Verbesserung der Einrichtungen und im Fortschritt der Nationalmannschaft wider. "Wir entwickeln uns ständig weiter. Thailand glaubt an den Futsal. Es gibt hier eine Profiliga und eine grosse Anzahl von Spielern, so dass es richtig schwierig ist, die passenden Spieler für die Turniere auszuwählen", erklärt der Spanier Miguel Rodrigo, Trainer der thailändischen Futsal-Nationalmannschaft. Rodrigo hatte sich eigens aus dem Ruhestand zurückgemeldet, um die Mannschaft zum zweiten Mal vorübergehend zu betreuen, nachdem er sie bereits zwischen 2016 und 2017 trainiert hatte. Ziel war es, sich für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024 zu qualifizieren, und er hat sein Versprechen gehalten: „Sie baten mich, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft zu sichern und dann zu versuchen, mit dem Erreichen des Viertelfinales [in Usbekistan 2024] Geschichte zu schreiben. Es ist eine fast unmögliche Aufgabe, aber ich habe die Herausforderung gern angenommen. Obendrein habe ich versprochen, Thailand vor heimischer Kulisse ins Finale des AFC [des Futsal-Asien-Pokals] zu führen, und das ist auch eingetreten. Versprechen muss man schliesslich halten."

Der Futsal-Kalender ist ganz auf die Nationalmannschaft zugeschnitten, die bei der Planung Vorrang hat. Dies ist sehr wichtig für die Förderung und Verbesserung von Futsal-Mannschaften. Miguel Rodrigo Trainer der thailändischen Futsal-Nationalmannschaft

Diese Versprechen gehen Hand in Hand mit Verbesserungen im thailändischen Futsal. Dazu gehört das Futsal- und Spielbetriebszentrum des thailändischen Fussballverbands samt zugehöriger Büroräume, die im März 2023 fertiggestellt wurde. Dank des FIFA Forward-Programms gab es hierfür eine finanzielle Unterstützung von 2,6 Millionen US-Dollar. Bereits vor dem AFC Futsal-Asienpokal im April konnte der Stützpunkt dann als Haupttrainingsplatz für die Nationalmannschaft genutzt werden. "Es ist eine grossartige, ja perfekte Einrichtung, die es uns uneingeschränkte Planungsfreiheit ermöglicht. Wir haben komfortable Umkleidekabinen, einen Videoraum, einen Besprechungsraum ... Ich danke der FIFA und dem Verband für die Investition in den Futsal, die es uns ermöglicht, diese tolle Anlage zu nutzen", so Rodrigo.

All dies trug dazu bei, dass Thailand das Finale des asiatischen Futsal-Pokals auf heimischem Boden erreichte und sich für die Weltmeisterschaft im September in Usbekistan qualifizierte. "Für uns ist die Qualifikation sehr wichtig. Jeder langfristige Plan eines Verbandes sieht die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft vor. Sie bringt dem Land finanzielle Unterstützung, Prestige, Sichtbarkeit und internationalen Status und sorgt dafür, dass der Futsal beim Verband einen hohen Stellenwert geniesst", so der Trainer weiter. Miguel Rodrigo, der seit 2019 keine Vereins- oder Nationalmannschaft mehr trainiert hatte, nannte zwei Gründe, warum er aus dem Ruhestand zurückgekommen ist und die Herausforderung annahm, Thailand zur diesjährigen Futsal-Weltmeisterschaft zu führen.

"Meine Freundschaft mit dem Vizepräsidenten des thailändischen Fussballverbands (FA Thailand / AFC Futsal and Beach Soccer Committee), Herrn Adisak Benjasiriwan, und die Zuneigung, die ich für dieses Land empfinde", verrät er.

Das wird ihm auch die Möglichkeit geben, an einer letzten Weltmeisterschaft teilzunehmen, bevor er sich endgültig zurückzieht, wie der Trainer kürzlich bestätigte.