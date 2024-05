Tsuneyasu Miyamoto strebt als Präsident des Japanischen Fussballverbands langfristigen Erfolg an

Als Tsuneyasu Miyamoto die japanische Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002™ gegen Belgien anführte, wurde er zum Gesicht des Fussballs im ganzen Land. Heute, 22 Jahre später, führt Miyamoto als Präsident des japanischen Fussballverbands (JFA) Japans Bemühungen an, eine globale Fussballmacht zu werden. Da sich viele ehemalige Spieler nach ihrem Rücktritt für eine Tätigkeit als Trainer oder TV-Experte entscheiden, ist Miyamotos Karriereverlauf ungewöhnlich. Mit dem Wunsch, dass Japan eines Tages die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gewinnt, wurde Miyamoto im März 2024 an die Spitze der JFA berufen. Miyamoto braucht den Fussballfans in Japan kaum vorgestellt zu werden. Er hat die Nationalmannschaft bei zwei FIFA-Weltmeisterschaften angeführt - unter anderem bei der von Japan mit ausgerichteten WM 2002 - und kann auf erfolgreiche Zeit als Cheftrainer von Gamba Osaka zurückblicken, in der er 2020 zum Manager des Jahres der J-League gewählt wurde.