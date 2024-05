FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (März/April 2024)

Nein zu Diskriminierung: Fussballzeit ist die beste Zeit gegen Rassismus

Ausbildungs- und Managementkurs für Frauenfussball-Administratoren in Panama

Internationaler Tag des Sports für Entwicklung und Frieden im Blickpunkt

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

Internationaler Tag des Sports für Entwicklung und Frieden

Der von den Vereinten Nationen 2013 eingeführte Internationale Tag des Sports für Entwicklung und Frieden rückt jeweils am 6. April die positive Rolle des Sports und insbesondere des Fussballs in der Gesellschaft und im Leben der Menschen auf aller Welt in den Blickpunkt.

Die Thematik liegt FIFA-Präsident Gianni Infantino sehr am Herzen, weil die Fussballförderung und die soziale Verantwortung des Fussballs wichtiger Bestandteil der strategischen Ziele für den Weltfussball 2023–2027 sind.

Nein zu Diskriminierung

Diskriminierung betrifft jeden Tag Millionen von Menschen, schmälert Chancen, schadet der körperlichen und mentalen Gesundheit, vergeudet menschliches Talent und verschärft soziale Spannungen und Ungleichheiten. Gemeinsam mit dem Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte engagiert sich die FIFA an vorderster Front im Kampf gegen Diskriminierung.

Drei Monate vor der UEFA EURO 2024 stellte der Deutsche Fussball-Bund ein Anti-Rassismus-Projekt mit dem Slogan "Fussballzeit ist die beste Zeit gegen Rassismus" vor.

Football for Schools

Das FIFA-Programm „Football for Schools“ vereint Fussball und Bildung und animiert Kinder, bei spielerischen Fussballübungen fürs Leben zu lernen. Es verfolgt ambitionierte Ziele, indem es die Ausbildung und Entwicklung von 700 Millionen Kindern unterstützt. Das Programm fördert auch den Fussball an Schulen für Mädchen, insbesondere in Ländern, in denen Mädchen traditionell nicht Fussball spielen. Dies zeigt perfekt, was „Vereint für Bildung für alle“ bewirken kann.

Football Unites the World

„Fussball vereint die Welt“ steht für eine globale Bewegung, die die Menschen mithilfe des Fussballs inspiriert, vereint und fördert. Sie führt Menschen aus aller Welt zusammen, um gemeinsam den Fussball zu feiern, und steht für das Bekenntnis der wichtigsten Fussballakteure wie Spieler, Trainer und Fans zur Gestaltung von Gemeinschaften und Gesellschaft.

Olympia am Horizont

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat 89 Spieloffizielle (21 Schiedsrichter, 42 Schiedsrichterassistenten, 20 Video-Spieloffizielle und sechs Assistenzschiedsrichter) aus 45 Ländern für die Leitung der Spiele der Olympischen Fussballturniere Paris 2024 aufgeboten.

Das Frauenturnier beginnt am 25. Juli 2024 und endet am 10. August 2024 mit dem Finale im Prinzenpark in Paris. Das Männerturnier startet am 24. Juli 2024. Das Finale wird am 9. August 2024 ebenfalls im Prinzenpark ausgetragen.

Wachstum des Frauenfussballs in Panama

Der panamaische Fussballverbands (FEPAFUT) hat mit Unterstützung der FIFA den ersten Ausbildungs- und Managementkurs für Frauenfussball-Administratoren in Panama durchgeführt. Der Kurs richtete sich an Vereinsmitarbeiter, Mitarbeiter der panamaischen Fussballliga und der FEPAFUT, Journalisten und andere geladene Gäste.

"Es ist sehr wichtig, die Frauen wissen zu lassen, dass die FIFA am Empowerment arbeitet. Es ist sehr wichtig, dass sie Selbstvertrauen gewinnen, dass sie sich sicher fühlen und dass sie wissen, dass es Referenzen gibt und dass sie mit den richtigen Mitteln arbeiten können. Ich gratuliere, denn das Forum war großartig, die Organisation war perfekt, und ich hoffe, dass noch viele weitere kommen werden", so Sonia Soria, Gründerin des spanischen Frauenfussballclubs CFF Olympia Las Rozas.

FIFA-Integritätsgipfel in Singapur

Die FIFA hat die Integritätsbeauftragten all ihrer 211 Mitgliedsverbände und der sechs Konföderationen zu ihrem ersten Integritätsgipfel eingeladen, der in Zusammenarbeit mit der asiatischen Fussballkonföderation und dem Fussballverband von Singapur am 4. und 5. April 2024 in Singapur stattfindet.

Im Zentrum des Gipfels stehen globale Integritätstrends, der Wissensaustausch, das neue Integritätshandbuch sowie der damit verbundene Bildungsaktionsplan der FIFA, sowie Entscheide der FIFA und des Sportschiedsgerichts (CAS) im Zusammenhang mit Spielmanipulationen.

FIFA-Diplom für technische Führungskräfte in Deutschland

Die zweite Ausgabe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte, das im Fussball zur ersten global anerkannten Qualifikation für technische Führungskräfte avancieren soll, startete am 1. April 2024 in Deutschland.