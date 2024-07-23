يحرص برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية على تكريم الأندية التي سرّحت لاعباتها والأندية التي تدرّبت فيها اللاعبات، أي أن المبلغ الإجمالي الخاص بكل لاعبة يُقسم إلى فئتين. الفئة الأولى (50% من المبلغ الإجمالي) وتوزّع على الأندية المؤهلة التي سرّحت لاعبة واحدة على الأقل من اللاعبات المسجَّلات في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™. بحيث يتلقى كل نادٍ مؤهل مبلغاً متساوياً عن كل يوم للاعبة الواحدة في البطولة، بدءاً من تاريخ تسريح اللاعبات (10 يوليو/تموز 2023) وحتى اليوم التالي لتاريخ آخر مباراة خاضها منتخب اللاعبة.

أما الفئة الثانية (50% من المبلغ الإجمالي) فتوزَّع على الأندية المؤهلة التي درَّبت اللاعبة بناء على:

عدد الفترات التدريبية التي أمضتها اللاعبة في صفوفه بين عمر 12 و22 سنة، بحيث تتكون كل سنة من فترتي تدريب اثنتين كحدٍّ أقصى.

عدد الأيام التي أمضتها اللاعبة في البطولة.

يقوم الاتحاد الوطني بتقديم معلومات تاريخ تدريب اللاعبة، وبعد تلقي كافة البيانات، يتم توزيع مبلغ متساوٍ لكل يوم في كل فترة تدريبية لنادي التدريب المؤهَّل.

مع العلم أن عدد الدقائق التي دخلت فيها اللاعبة إلى أرض الملعب في مباريات بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ غير مهم. كافة اللاعبات متساويات، بناءً على عدد أيام لعبهن في البطولة. من شأن هذه المنهجية المبتكرة الحرص على توظيف الأموال في التطوير المستمر للاعبات، وعلى توافر هذا المستوى على مستويات عديدة من صناعة كرة القدم العالمية، بدءاً من فئة البراعم وصولاً إلى المستوى الاحترافي.

دراسة حالة لاعبة

شارلوت غرانت – أستراليا

تمثّل مسيرة التدريب والتطوير للنجمة الصاعدة لمنتخب أستراليا شارلوت غرانت نموذجاً مثالياً لكيفية إعداد وتطوير برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية من كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ من أجل فائدة ومكافأة الأندية على كافة مستويات صناعة كرة القدم.

بلغ عمر شارلوت غرانت 21 سنة في البطولة، ولذلك فإن نادي فيتسجو جيك السويدي الذي سرّحها مؤهل للحصول على للاستفادة من البرنامج كنادٍ تدريبي ونادٍ سرّح اللاعبة. كما أن أندية أخرى على مستويات مختلفة في السويد وأستراليا مؤهلة للاستفادة من البرنامج، بفضل فترات التدريب التي خصصوها لإعداد شارلوت للانطلاق في مسيرتها الاحترافية منذ أن كان عمرها 12 سنة.