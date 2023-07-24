شفق كأس العالم للسيدات ينهمر على الدوري الأسترالي المتجدد

تستفيد مسابقة الدوري الأسترالي للسيدات بالزخم الذي بنته كأس العالم للسيدات 2023 FIFA

اهتمام محلي غير مسبوق بكرة القدم للسيدات خلال بطولة أستراليا ونيوزيلندا 2023

تساعد الأسماء الرئيسية العائدة في تعزيز العضوية للدوري الموسع

كان أحد مجالات التركيز العديدة لكرة القدم الأسترالية بعد كأس العالم للسيدات FIFA هو ضخ الزخم لكرة القدم الاحترافية المحلية. مع استعداد الموسم الجديد للدوري الأسترالي للسيدات لانطلاقه في نهاية هذا الأسبوع، هناك كل الدلائل على أن مثل هذا التعزيز جارٍ. إن وصف نسخة 2023 من كأس العالم للسيدات FIFA بأنها ناجحة للغاية سيكون أمرًا بخسًا. اجتذبت البطولة عددًا كبيرًا من الجماهير، وتجاوزت تقييمات التلفزيون الأسترالي كل البرامج الأخرى خلال العامين الماضيين، وكانت الحانات المحلية تفيض بالمشجعين الجدد لمشاهدة ماتيلداس، بشكل غير متوقع إلى حد ما، أصبح اسمًا مألوفًا. وفجأة، تمت إعادة معايرة ما هو ممكن بالنسبة لكرة القدم النسائية في أستراليا.

كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ | إرث معسكرات الفرق 02:02

تم بيع 50 ألف تذكرة لم يكن من الممكن تصورها من قبل لمباراة أستراليا المقبلة في التصفيات المؤهلة لبطولة كرة القدم الأوليمبية للسيدات ضد الفلبين. وحققت مباراة ماتيلدا المحورية في تصفيات طوكيو 2020 ضد الصين في أوائل عام 2020 عُشر هذا الرقم. الآن هناك فرصة لعكس هذا التوسع على مستوى الأندية. المؤشرات المبكرة واعدة. سجلت ثمانية من أصل 11 ناديًا حاليًا أرقامًا قياسية جديدة في العضوية، حيث تمتع بطل سيدني إف سي بزيادة قدرها 800 في المائة. وبشكل منفصل، يتوفر الآن الدخول المجاني لمشجعي فريق تحت 16 عامًا. لقد زاد الحد الأدنى من أجور اللاعبات خارج الملعب، في حين سيتم لعب العديد من المباريات خلال الموسم في الملاعب الكبرى - بما في ذلك ملاعب أستراليا ونيوزيلندا 2023. ومن بين هذه الملاعب التي ستقام فيها الجولة الافتتاحية في نهاية هذا الأسبوع ملاعب في أديلايد وويلينجتون وسيدني والتي شاهدها الجمهور العالمي خلال كأس العالم للسيدات. هناك آمال كبيرة في أن يصل عدد الحضور لأول خمسة أرقام للمسابقة لتجاوز الرقم القياسي الحالي الذي تم تسجيله قبل أستراليا ونيوزيلندا 2023. عودة سنترال كوست مارينرز إلى المنافسة تعني التوسع إلى 12 فريقًا وموسم كامل ذهابًا وإيابًا لأول مرة. استمتع فريق مارينرز بفائدة غير متوقعة من كأس العالم للسيدات عندما تبرعت إنجلترا - التي استخدمت المنطقة كمعسكر أساسي للفريق - بمبلغ 300 ألف دولار أسترالي من معدات الصالة الرياضية للنادي.

على أرض الملعب، عاد العديد من اللاعبات الأستراليات ذوات الأسماء الكبيرة ممن لديهن خبرة في كأس العالم إلى المنافسة، بما في ذلك ليديا ويليامز، وكياه سيمون، وإليز كيلوند-نايت، وتاميكا يالوب، وإميلي جيلنيك، مع توقع عودة إميلي فان إغموند في منتصف الموسم. وتعاقد بيرث جلوري مع العديد من نجوم منتخب الفلبين في كأس العالم، بينما سيلعب ويلينجتون فينيكس مع الدولية النيوزيلندية آنالي لونجو. وفي سياق آخر، هناك اسم بارز هو ميلي كليج بعد أن حقق المهاجم إنجازًا نادرًا بالمشاركة في ثلاث بطولات FIFA في فترة 12 شهرًا. ستشارك اللاعبة النيوزيلندية هذا الموسم مع فريق ويسترن سيدني واندرارز بعد أن سجلت أعلى الأهداف مع فريق ويلينجتون فينيكس، كما أصبحت أصغر عضوة في تشكيلة فريق فوتبول فيرنز لكأس العالم للسيدات.