دفعة قوية لكرة القدم النسائية في بولندا بإعلان تنظيمها لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2026™

تم الأسبوع الماضي تأكيد استضافة بولندا لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2026™

أعلن ذلك مجلس FIFA خلال كأس العالم للأندية FIFA 2023™

ستكون هذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها بولندا إحدى بطولات FIFA

صرّح رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليزا بأن استضافة بلاده لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2026™ سيعطي دفعة لانخراط النساء والفتيات في اللعبة في بولندا.

تم الإعلان عن استضافة الدولة الأوروبية للنسخة 12 من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بعد اجتماع لمجلس FIFA احتضنته مدينة جدة السعودية. كان مجلس FIFA قد اجتمع قبل انطلاق نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2023™.

وفي هذا الصدد قال السيد كوليزا: "أود أن أشكر الرئيس جياني إنفانتينو و[مجلس] FIFA على منحنا ثقتهم بتنظيم كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2026™. حين استضفنا كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في 2019، تمكنا من تسليط ضوء إيجابي على أنفسنا كما أظهرنا ثقافتنا والود الذي نتسم به تجاه الأشخاص القادمين إلى بلدنا".

وأضاف: "ساعدنا تنظيم كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2019™ (للشباب) على اتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام وتلقينا ردود فعل إيجابية. أثبتنا أننا شريك جيد للغاية حين يتعلق الأمر بتنظيم البطولات الكبيرة، كما أرسينا بنية تحتية جديدة نواصل تحسينها في الوقت الحالي".

وستكون كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2026™ هي أول بطولة FIFA للسيدات تشارك فيها بولندا، حيث لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما أو تحت 20 عاما أو على مستوى المنتحب الأول. يخوض المنتخب البولندي للسيدات تحت 20 في الوقت الحالي تصفيات التأهل لنسخة 2024 حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم هولندا وفنلندا والبوسنة والهرسك في المرحلة الثانية من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف السيد كوليسا: "كرة القدم النسائية في بولندا تتطور بشكل جيدوهي أحد البرامج الأربعة الني نوليها أولوية في الاتحاد. لدينا استراتيجية للسنوات المقبلة. هذه هي أولويتنا فيما نقوم به، ونعلم أن هذا سيلهم الأندية الجديدة والقائمة لتتطور، وسنعمل على ذلك تدريجياً".

كان عام 2013 قد شهد أفضل إنجاز في تاريخ كرة القدم النسائية حين فاز منتخب بولندا للسيدات تحت 17 سنة ببطولة الأمم الأوروبية للسيدات تحت 17 سنة، ما سلط الضوء على إمكانات كرة القدم النسائية في البلاد.