استفادة أكثر من ألف نادٍ في 48 دولة من برنامج توزيع أرباح كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

11.3 مليون دولار أمريكي للأندية عبر برنامج FIFA لتوزيع أرباح كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

استفاد 1041 نادياً من 48 اتحاداً وطنياً من هذا البرنامج الرائد

يدعم البرنامج الأندية ويحفّزها لتوفير أعلى مستوى تدريب ممكن وأفضل بيئة لأداء اللاعبات

بعد بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ التي كسرت العديد من الأرقام القياسية، والتي انطلقت قبل حوالي عام، سيحصل 1041 نادياً من 48 اتحاداً وطنياً منضوياً تحت مظلة الاتحادات القارية الستة على حصة من أرباح البطولة نتيجة تسريح اللاعبات للمشارَكة في البطولة. وقد تم توفير هذه الأموال بفضل برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية والذي انطلق للمرة الأولى قبيل بدء بطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA™ للتأكيد على الدور الجوهري الذي تلعبه الأندية في تطوير وإعداد وصقل مهارة اللاعبات. ويصل المبلغ الإجمالي المخصص للأندية التي سرّحت و/أو درّبت نجمات كرة القدم للسيدات إلى 11.3 مليون دولار لنسخة 2023 من البطولة، مقارنة بـ8.48 مليون دولار أمريكي قبل أربع سنوات.

ويأتي ارتفاع التمويل بفضل المبلغ الإجمالي المقدّر بـ152 مليون دولار أمريكي الذي خصصه FIFA للمشاركات في البطولة، وذلك من أصل 499 مليون دولار أمريكي استثمرها FIFA في تنظيم بطولة العام الماضي. وكان حوالي 2 مليون شخص قد حضروا مباريات البطولة السنة الماضية في عشرة ملاعب، بالإضافة إلى ملياري شخص حول العالم، كما شهدت المنافسات مستوى غير مسبوق في لعبة السيدات، وبفضل برنامج توزيع الأرباح، سيتم تكريم الأندية التي اضطلعت بدور محوري في صقل مهارات اللاعبات الـ736 اللواتي شاركن في البطولة.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "الأندية القوية مهمة لتطور كرة القدم للسيدات، ولهذا فإن توزيع مبالغ مالية على ما يزيد عن ألف من الأندية التي اضطلعت بدور محوري في إعداد أفضل لاعبات كرة القدم في العالم إنما هو إحدى الطرق التي يمكن من خلالها لـFIFA تقديم المساعدة. ما يتفرّد به هذا البرنامج هو أن FIFA لا يكتفي بتكريم الأندية التي سرّحت لاعباتها للمشاركة في البطولة، بل كذلك الأندية التي ساهمت في تطوير وصقل مهارات كل لاعبة بين عمر الـ12 و22 سنة." وأردف قائلاً "يضمن هذا البرنامج وصول تمويل هام للغاية إلى كافة جوانب صناعة الرياضة، بحيث تستفيد منه أندية فئة البراعم والأندية الاحترافية، ويكون بمثابة محفّز للأندية لتوفير أعلى مستوى تدريب ممكن وأفضل بيئة للمواهب الكروية بين الفتيات والسيدات."

وقد ارتفع عدد الأندية التي اعتبر FIFA أنها مؤهلة للاستفادة من برنامج توزيع أرباح بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ بنحو 219 نادياً حيث كان 822 عام 2019 وأصبح 1041 عام 2023. وكذلك ارتفع عدد الاتحادات الوطنية لدى FIFA التي تنتمي إليها هذه الأندية من 39 عام 2019 إلى 48 عام 2023.

يُذكر أن حصة كل نادٍ حُدِّدت بحسب الدور الذي اضطلع به سواء في إعداد اللاعبات أو تسريحهن للمشاركة في البطولة، أو كليهما. وسيحصل كل نادٍ مؤهل على مبلغ متساوي عن كل يوم للاعبة الواحدة في البطولة، بدءاً من تاريخ تسريح اللاعبات (10 يوليو/تموز 2023) وحتى اليوم التالي لتاريخ آخر مباراة خاضها منتخب اللاعبة.