هيهير: يلهمني أن أكون أفضل مدربة قدر الإمكان

تشارك إيرين هيهير حاليًا في برنامج منحة FIFA الدراسية لتعليم المدربات

تدرس الأيرلندية في نفس الوقت للحصول على دبلوم UEFA A

"عندما تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك، يمكنك أن تحدث أشياء رائعة"

كانت لحظة ساحرية وتاريخية للاعبات جمهورية أيرلندا لما باشروا حملتهم في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أمام حشد قياسي بلغ 75,784 متفرجاً، وكتبن التاريخ بأحرف من ذهب لما واجهن أحد المنتخبات المستضيفة للبطولة، منتخب أستراليا على ملعب سيدني / جاديجال. كما مثلت المباراة لحظة خاصة لإيرين ههير. خاضت الدولية الأيرلندية السابقة خمس مباريات دولية وسجلت أربعة أهداف قبل أن تتعرض إلى إصابة أنهت مسيرتها الدولية. ولأن كل باب يغلق يفتح بعده باب ثانٍ، بدأت إيرين مسيرتها المهنية في تدريب النخبة، بدءًا من رخصة تدريب السيدات UEFA B في عام 2018.

"لقد كان الكثير من العمل الشاق ورحلة طويلة للمرأة الأيرلندية. على مدى السنوات العشرين الماضية، حاول العديد من اللاعبات التأهل لكأس العالم. هؤلاء اللاعبات الـ 23 الموجودون حاليًا في أستراليا يلهمونني لأكون أفضل مدربة قدر الإمكان. بالنسبة للمستقبل، نريد أن نضمن أن لدينا المزيد من المدربات لدعم الجيل القادم من اللاعبات وإرشادهن لتحقيق أحلامهن "أوضحت الأيرلندية. للاقتراب من هذا الهدف، تسعى ههير حاليًا للحصول على دبلوم UEFA A بينما تكون أيضًا واحدة من 41 مشاركة في برنامج منحة FIFA الدراسية لتعليم المدربات. "لقد كنت متحمسة وعصبية للغاية عندما اكتشفت أنه تم قبولي في برنامج FIFA. كنت سألتقي بشخص لم أقابله من قبل، وسيكون مرشدي. سألت نفسي: هل سأكون جيدًا بما يكفي للقيام بذلك؟ كان لدي القليل من الشك." "بعد الاجتماع الأول سارت الأمور على ما يرام. لقد سررت بحصولي على مكان في المنحة الدراسية. كنت أعرف مدى أهمية أن تكون قادرًا على تحقيق شيء كهذا، وأيضًا كيف سيساعدني ذلك أثناء دراستي للحصول على دلبوم UEFA A. "

معلمة إيرين هي المدربة الألمانية أنوشكا بيرنهارد. قامت بيرنهارد بتدريب منتخبات المانيا تحت 16 سنة وتحت 17 سنة لعدة سنوات، وهي حاليًا مسؤولة عن تطوير المواهب على جميع مستويات كرة القدم النسائية في شليسفيغ هولشتاين، ألمانيا. "أنوشكا لديها خبرة كبيرة، أنا أحب الاستماع إلى حديثها، تشتغل في كرة القدم منذ فترة طويلة، تتحدث عن الأشياء الجيدة في حياتها المهنية، ولكن أيضًا عن الأوقات الصعبة، وكيف تعاملت معها. لقد تعلمت الكثير منها خلال الشهرين الماضيين "تضيف ههير . "لقد تحدتني أنوشكا أيضًا، تسألني أسئلة وتجعلني أفكر حقًا فيما يجعل كرة القدم مهمة بالنسبة لي؛ ماذا يعني أن تكون مدربة جيدة أيضًا. إنها تشجعني على التعبير عن نفسي وعدم الخوف من ارتكاب الأخطاء في بعض الأحيان، وهذا جزء من عملية التعلم عندما تكون مدربة".

تصف هيهير وقتهما معًا بأنه "نوع من العمل الجماعي المشترك" وشرحت كيف شجعتها معلمتها على التفكير أكثر بنفسها أيضًا. "إنها فائدة كبيرة لأي مدرب يحاول اكتساب الخبرة، أن يساعدك شخص مثل أنوشكا في أن تصبح أفضل ما يمكن أن تكون عليه. معلمتي هي مدربة، لكنها الآن قدوتي أيضًا. ألهمتني أنوشكا أن أسير على نفس الطريقة وعلى نفس المنوال وأن أصبح مثل مدربتي نموذجًا يحتذى به لما أقابل أي شخص مستقبلاً في أيرلندا. "عندما كبرت، لم أفكر مطلقًا في أنني سأتمكن من الحصول على دبلوم A. بدا أنه هدف بعيد جدًا بالنسبة لي. الآن أنا فخورة جدًا بنفسي. لدي هذه الفرصة وأريد بالتأكيد الاستفادة منها إلى أقصى حد".