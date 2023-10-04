الدوري الوطني الموسّع للسيدات في نيوزيلندا يستفيد من تراث كأس العالم

انطلق الدوري المحلي الموسّع للسيدات في نيوزيلندا

سدّ فريق نيوويلينغتون فينيكس الفجوة في مسار تطوير اللاعبين

يتم الآن بث الدوري الوطني النيوزيلاندي للسيدات عالمياً عبر FIFA

بعد فترة طويلة من تتويج منتخب أسبانيا بطلاً للعالم، لا تزال نسخة 2023 من كأس العالم للسيدات FIFA يتردّد صداها بطرق مختلفة بالنسبة إلى نيوزيلندا البلد المستضيف. خلال شهر كامل، تم تقديم أعلى المستويات الكروية المميّزة في البطولة على أرض السحابة البيضاء الطويلة. وقد تم تجاوز الرقم القياسي للحضور الوطني لمباراة في ست مناسبات على الأقل وجاء ذلك في أعقاب الفوز المفاجئ الذي حققته نيوزيلندا في اليوم الافتتاحي على أبطال العالم السابقين النرويج، وهو الأمر الذي ساعد في تعزيز الاهتمام المحلي بدولة معروفة أكثر بتركيزها المتزايد على لعبة الركبي. على المستوى المحلي، بدأ الزخم بعد وقت قصير من منح نيوزيلندا وأستراليا الاستضافة المشتركة للترحيب بنخبة كرة القدم العالمية. وكان أول فريق للسيدات محترف في نيوزيلندا قد لعب مباراته الأولى أواخر عام 2021، حيث انضمت سيدات ويلينجتون فينيكس إلى نظرائهن الذكور في الدوري الأسترالي للمحترفين.

واستمر هذا النمو بعد البطولة حيث توسعّت بطولة الدوري الوطني للسيدات في نيوزيلندا لموسم 2023 الذي بدأ مؤخراً، ليُصبح عدد الفرق المشاركة هو نفس عدد فرق دوري الرجال لأول مرة. وستلعب العديد من الأندية المشاركة على ملاعب التدريب الخاصة بكأس العالم للسيدات والتي خضعت لتحديثات كبيرة قبل البطولة. وقد تم التأكيد على التزام FIFA المستمر بدعم كرة القدم في نيوزيلندا من خلال المبادرة الأخيرة التي تشهد بث جميع المباريات في الدوري الوطني للرجال والسيدات - وبعض المباريات الدولية - عالمياً على منصة FIFA+.

ومن بين الأسماء الجديدة في الدوري الوطني للسيدات، حصل فريق ويلينجتون فينيكس الرديف على مشاركة تلقائية. وتساهم مشاركة النادي في تطوير فئة الشابات ويُضيف خطوة مفقودة حتى الآن لكرة القدم الاحترافية في نيوزيلندا. وقال شون جيل، مدير كرة القدم في ويلينجتون فينيكس "يُعد الانضمام إلى الدوري الوطني للسيدات جزءاً مهماً من مسار تطوير اللاعبات الشابات في نيوزيلندا. من المهم أيضاً ضمان وجود مساواة بين الجنسين ضمن برنامج الأكاديمية." وقد تأكّد بالفعل الدور المحوري الذي يلعبه فريق فينيكس في التطوير المستقبلي منتخب نيوزيلندا للسيدات بعدما غابت ستة لاعبات عن المشاركة الأول للنادي الشهر الماضي نظراً لمشاركتهن مع منتخب السيدات تحت 17 سنة. وقد ساعدت اللاعبات منتخب نيوزيلندا على التأهل لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2024، حيث ستسعى الشابات النيوزيلنديات إلى محاكاة إنجاز الحصول على الميدالية البرونزية في أوروجواي 2018. وقد شاركت أربعة لاعبات من تلك البطولة في 2018 خلال نهائيات كأس العالم للسيدات الأخيرة سواء بالمشاركة الفعلية أو من على مقاعد الاحتياط.