إيما هايز: أريد أن أشجع جميع الفتيات الصغيرات على رفع صقف تفكيرهن

تدعو إيما هايز، مديرة فريق تشيلسي للسيدات ومديرة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة إلى زيادة عدد النساء في مناصب التدريب ومجالس الإدارة

تعتقد هايز أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA التي أقيمت مؤخراً ستلهم المزيد من النساء للمشاركة

تشاركنا أفضل مدربة FIFA للسيدات نصائحها لأولئك الذين يطمحون إلى السير على خطاها

تأمل إيما هايز، مديرة فريق تشيلسي للسيدات، ومديرة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المعينة مؤخراً أن يكون الإرث الدائم لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA هو وجود عدد أكبر من الإناث في الميادين وفي مجالس الإدارات. غدًا، السبت 18 نوفمبر، يستضيف فريق هايز، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، وهي المباراة التي سيتم بثها أيضًا على الهواء مباشرة على قناة بي بي سي. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أن هايز ستنتقل إلى الولايات المتحدة في نهاية موسم الدوري الممتاز للسيدات في إنجلترا، لتصبح المدربة الجديدة للمنتخب الأمريكي للسيدات قبل أولمبياد باريس 2024.

وفي حديثها خلال مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في سيدني، أعربت الفائزة بجائزة FIFA لأفضل مدرب للسيدات عن ثقتها في أن البطولة ستلهم المزيد من الإناث في مسار التدريب، لكنها متفائلة أيضًا بأن نجاح كأس العالم للسيدات 2023 FIFA سيكون محسوسًا على مستوى الفئات العمرية الأصغر سناً عبر العالم. وقالت: "هذه هي المرة الأولى ربما خلال السنوات الثماني الماضية، حيث يستطيع الناس رؤية شيء ما على هذا النحو". "سواء كنت تريدين أن تصبحي لاعبة كرة قدم، أو مدربة، أو إدارية، أو تعملين في مجال الإعلام، فهناك فرص هناك. "في الواقع، يمكنك أن تحلم بحياة في كرة القدم، سواء كانت لعبة للسيدات أو لعبة للرجال، وهو أمر يختلف كثيرًا عما كنت عليه عندما كنت طفلة: لم يكن لدي قدوة، وأريد فقط أن أشجع جميع الفتيات الصغيرات على التفكير بشكل كبير، أنتنّ جيدات بما يكفي للّعب، أنّتن جيدات بما يكفي للحصول على مساحة متساوية مع الذكور. "لذا، شمّري عن سواعدك وعليك أن تقاتلي أيضًا، لأن هذا ليس جزءًا من اللعبة فحسب، بل إنه جزء مما يتعين علينا القيام به. في بعض الأحيان يكون الأمر مرهقًا وستواجهين الكثير من التحديات ولكن لا تستسلمي."

أريد أن أشجع جميع الفتيات الصغيرات على التفكير بشكل أكبر 02:29

كان هناك 12 مدربة يدرن 32 فريقًا في البطولة، وكانت هايز حريصة على رؤية هذه الأرقام ترتفع. ودعت الأندية والاتحادات إلى التحلي بالجرأة عندما يتعلق الأمر بكسر القالب. وقالت: "الأمر كله يتعلق بالفرص، وغالبًا ما تكون تكلفة الدورات التدريبية، والتي يمكن أن تكون باهظة للغاية: فنحن لا نتمتع بنفس الفرص التي يتمتع بها الرجال. نحن بحاجة إلى مواصلة بناء هذا الإطار حتى نتمكن من تقديم هذه الفرص". "علاوة على ذلك، هناك العديد من المدربات الذين يمكن للاتحادات الاتصال بهن ولكن لا يحصل ذلك في النهاية. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يوجد المزيد من المدربات النساء عندما يمكنهن شغل هذه المناصب؟" ' "أعتقد أنه من الضروري أن تفكر الاتحادات حقًا في قيمة المرأة داخل مؤسستها وتعزيز الفرص المتاحة لها."

"أنا على يقين من أن نسبة النساء في مجالس إدارة معظم الإدارات ليست منخفضة بشكل لا يصدق فحسب، بل أظن أن الافتقار إلى التنوع في مناصب صنع القرار له علاقة بذلك. يجب توفير الوسائل اللازمة لتحقيق ما نريده، وهذا يتطلب قيادة قوية. وما زال الطريق طويلا."

بالنسبة للواتي يطمحن إلى الحصول على أدوار تدريبية بدوام كامل، اقترحت هايز أنه يتعين عليهن تعلم مجموعة واسعة من المهارات، بينما يسعين إلى اتخاذ الخطوة الأولى.

"من المهم أن تتعلم طبيعة هذه الرياضة، والأهم من ذلك، أن تصقل مهاراتك. وأوضحت: "اصقلِ مهاراتك، ولن تفعلِ ذلك إلا من خلال قضاء ساعات على العشب وخارج الملعب في التحليل، والأهم من ذلك، تعلمِ كيفية إدارة الأشخاص لأن هذا ما نفعله". "كل هذه الأشياء تستغرق وقتًا، ولكن أيضًا لديكِ الإيمان والثقة بأنه إذا كان هذا هو ما تريدين تحقيقه، فالتزمِ به، لأنك ستواجهين الكثير من الشدائد ومن المهم أن تدعمِ نفسك دائمًا لتحقيقه، من أجل الوصول إلى المكان الذي تريدين الوصول إليه."