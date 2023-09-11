كولومبيا تصل إلى آفاق جديدة وعينها المستقبل

يقوم مدير التطوير في الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بتحليل الوضع الحالي للمنتخبات الوطنية للسيدات

يُسلّط إيفان نوفيلا الضوء على الركائز الأساسية للعمل الذي يقوم عليه تطوّر بلاده

ستستضيف كولومبيا كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA في عام 2024

في الأشهر الـ12 الماضية، أصبحت كولومبيا بلا شك قوة رائدة في كرة القدم للسيدات على المستوى الدولي، حيث وصلت إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ في كوستاريكا، وحصلت على المركز الثاني في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ في عام 2016 في الهند وربع النهائي في كأس العالم للسيدات FIFA™ في أستراليا ونيوزيلندا. وقال إيفان نوفيلا مدير التطوير في الاتحاد الكولومبي لكرة القدم لموقع FIFA.com خلال مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات الذي عقد في سيدني عشية نهائي كأس العالم للسيدات 2023 FIFA "قبل أربع سنوات، في نهاية عام 2019، وضعنا لأنفسنا هدف تعزيز كرة القدم للسيدات. بدأ دوري المحترفين في عام 2017، مما أدى إلى النمو محلياً. ثم كنا بحاجة إلى رؤية هذا ينعكس على مستوى المنتخب الوطني."

إيفان نوفيلا | الاتحاد الكولومبي لكرة القدم 02:41

وقال نوفيلا أن من بين الركائز الأساسية لهذا التقدّم هو برمجة المزيد من معسكرات التدريب وإضفاء الطابع المهني على طاقم التدريب وتحسينات في عملية اختيار اللاعبات، سواء في الداخل أو في الخارج وزيادة القدرة التنافسية عبر المباريات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاستخدام الكامل لأيام FIFA للمباريات الدولية. أضف إلى هذه الإنجازات الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأمريكية 2019 والمركز الثاني في بطولة كوبا أمريكا 2022، التي أقيمت في كولومبيا، ولدى نوفيلا الكثير من الأسباب للتفاخر. ومع ذلك، فهو يفضل أن يسلك طريقاً مختلفاً. حيث قال "لم نكن نعتقد أننا سنحقق هذه النتائج بهذه السرعة، ولكن لدينا لاعبات ممتازات، وموهبة طبيعية جيدة جداً كنا نعمل عليها. كان احتراف الأندية أمراً أساسياً، لكننا نعلم أنه لا يزال لدينا القدرات اللازمة. على سبيل المثال، يجب أن نستمر في تعزيز الدوري الخاص بنا،" مشيراً إلى أن بطولة كوبا ليبرتادوريس شهدت وجود فريق كولومبي على منصة التتويج في نسخها الخمس الأخيرة.

ولتوسيع إطار التطوير الحالي لكرة القدم للسيدات، أطلق الاتحاد الكولومبي في فبراير/شباط الماضي مشروع "كرة القدم مع المستقبل" وهي خطة مصممّة للفترة 2022-2025، مدعومة من قبل FIFA، وستوفّر ما يزيد قليلاً عن 2,300,000 دولار أمريكي في إطار دورات تمويل FIFA Forward 1.0 و2.0. وأضاف نوفيلا "يتضمن المشروع الاستثمار في المعسكرات التدريبية، والجهاز الفني، وتنظيم المباريات الودية، وإنشاء البنية التحتية الرياضية والطبية لجميع منتخباتنا الوطنية، والتي تشمل بالطبع المنتخبات النسائية. الهدف النهائي هو تحسين الأداء الرياضي وتحقيق الأهداف من خلال تحقيق نتائج أكثر إيجابية." ستستضيف كولومبيا كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA المقبلة في عام 2024. ولكن ما الذي يمكن أن يتوقّعه المسافرون إلى كولومبيا؟ يقول نوفيلا مبتسماً "يُمكنهم أن يتوقعوا الفرحة، وبطولة مفعمة بالحيوية. سوف نعتني بالمشجعين، والصحافة، والفرق، والمدربين... نحن مضيفون جيدون للغاية." وبوصفه مدير التطوير في الاتحاد الكولومبي، فهو واثق من أن الملاعب ستحظى بحضور جيد حيث قال "سيكون لدينا الكثير من المشجعين في المدرجات. إن النتائج التي حققها منتخبنا الوطني في كأس العالم للسيدات FIFA الأخيرة أيقظت نار كرة القدم للسيدات التي كانت تنمو، وهذه البذرة الصغيرة التي زرعناها قد أزهرت بالفعل الآن، هناك واستعداد كبير من جانب الاتحاد والشركاء المحليين لتنظيم هذا الحدث."

وعندما سُئل عن التغييرات التي يود رؤيتها في المنطقة في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم للسيدات FIFA المقبلة، لم يكن لدى نوفيلا أي شك حيث قال "أولاً، على المستوى الرياضي، أود أن يكون لأمريكا الجنوبية بطل عالمي مرة أخرى. آمل أن تكون كولومبيا، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، أود أن أرى أبطال كرة القدم للسيدات من المنطقة." وأضاف "بعد ذلك، لدينا المزيد من الاستثمارات من العلامات التجارية والجهات الراعية، والمزيد من المشاركة الإعلامية، وحضور أكبر في ملاعب الأندية التي تلعب في الدوريات المحلية." وختم بالقول "ثالثاً، أن هناك المزيد من المسابقات، ما يرفع اللاعبات إلى مستوى ممتاز هو عدد المسابقات. المزيد من المباريات الرسمية، ولكن أيضاً المزيد من المباريات الودية، وهذا يعني أنه يُمكن للاعباتنا الحصول على سوق أفضل، وأن يصبحن محل اهتمام للأندية الكبرى، وهذا من شأنه أن يعزّز منتخباتنا الوطنية."

سيتم توسيع بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ من 16 إلى 24 منتخباً، على أن تقام خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول 2024.