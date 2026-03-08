سيسي تتحدث عن تطور كرة القدم النسائية: "لم يكن أحد يحلم بذلك"

كافحت نجمة البرازيل سيسي بشدة من أجل الحصول على فرصة لعب كرة القدم عندما كانت طفلة

كانت كأس العالم للسيدات 1999 في الولايات المتحدة الأمريكية تجربة تحويلية

ترى سيسي ضرورة الاستثمار في كرة القدم النسائية للأندية

عندما قيل لسيسليدي دو أمور ليما، المعروفة في عالم كرة القدم باسم سيسي، وهي طفلة أن لعب كرة القدم أمر مستحيل بالنسبة للفتيات، أثار ذلك تمرداً داخلها دفعها إلى القمة في هذه الرياضة.

والآن، تستطيع النجمة البرازيلية السابقة أن تتأمل التغييرات التي شهدتها كرة القدم النسائية، والتي لم تقتصر على كسب القبول والدعم فحسب، بل شملت النمو والازدهار أيضاً – وهي رحلة مستمرة نحو كأس العالم للسيدات FIFA™ في وطنها العام المقبل.

قبل عصر مارتا بوقت طويل، كانت سيسي القلب الإبداعي لجيل انتقل بالبرازيل من كونها دولة صغيرة في كرة القدم النسائية إلى منافسة جادة على أعلى المراكز في هذه الرياضة.

ولدت سيسي في 2 يونيو 1967 في إسبلانادا، باهيا، ونشأت في عصر كانت فيه فكرة وجود لاعبة كرة قدم محترفة تبدو بعيدة المنال.

“عندما ولدت، لم يتحدث أحد عن ذلك، ولم يحلم أحد بذلك. لم تكن هناك أي آفاق لكرة القدم النسائية”، قالت. “أنا أيضاً من إسبلانادا، وهي بلدة صغيرة جداً في ذلك الوقت. كانت كرة القدم النسائية محظورة، لكنني بدأت أحبها من خلال مشاهدة والدي. في سن السابعة، لم يخطر ببالي أبداً أنني سأصبح لاعبة محترفة؛ كانت مجرد لعبة أطفال".

"قالوا إنني لا أستطيع لعب كرة القدم لأنها من اختصاص الأولاد، لكن دون أي تفسير. لم يقل أحد السبب. لم أقبل ذلك. لطالما كنت متمردة جداً وبدأت أتعارك مع عائلتي. أردت أن أفعل ذلك، لذا بدأت شغفي بكرة القدم من هناك. لكنني لم أكن أعرف إلى أين ستأخذني كرة القدم".

كان تفانيها كبيراً لدرجة أن أي شيء كان يصلح ككرة بدائية، بما في ذلك البرتقال والجوارب الملفوفة وحتى رؤوس الدمى التي كانت تقطعها. في سن الـ 14، غادرت المنزل لتحقق حلمها في نادٍ منظم، لتبدأ مسيرة لعب استمرت 25 عاماً.

لا تزال كأس العالم للسيدات 1999 FIFA™ في الولايات المتحدة الأمريكية هي اللحظة الحاسمة في مسيرة سيسي. بصفتها القوة الدافعة للمنتخب البرازيلي، احتلت سيسي المركز الأول في قائمة الهدافات، وحصلت على جائزة الحذاء الذهبي من أديداس. بالنسبة لسيسي، كانت هذه البطولة تتويجاً لمسيرة طويلة من النضال لجيلها بأكمله.

احتلت البرازيل صدارة مجموعتها متقدمة على ألمانيا وإيطاليا والمكسيك، لتخوض مباراة ربع نهائية ملحمية ضد نيجيريا القوية. انتهت المباراة بفوز البرازيل 4-3 بعد الوقت الإضافي، وسجلت سيسي هدف الفوز.

وأضافت: ”من المستحيل نسيان عام 1999، ليس بالنسبة لي شخصياً فحسب، بل بالنسبة لجيلنا بأكمله الذي كافح بشدة. كنا نسعى دائماً إلى الحصول على التقدير لكل ما قمنا به، لكل ما واجهناه. بعد تلك المباراة ضد نيجيريا، عندما سجلت ذلك الهدف، كان ذلك شيئاً لن أنساه أبداً“.

فازت الولايات المتحدة، الفائزة في النهاية، على البرازيل 2-0 في نصف النهائي أمام 73,123 مشجعاً في ملعب ستانفورد في كاليفورنيا، لكن تأثير تلك البطولة على سيسي وزميلاتها وأجيال النساء البرازيليات القادمة كان هائلاً.

وقالت سيسي: ”كانت تلك البطولة علامة فارقة في مسيرتي. لكن بشكل عام، نما كرة القدم النسائية بشكل كبير بعد كأس العالم 1999. كان من الرائع رؤية الملاعب مكتظة بالجماهير، والاعتراف من الجمهور الأمريكي“.

اليوم، ترى سيسي مشهداً مختلفاً، لكنها تصر على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالهياكل المهنية.

”الظهور الإعلامي اليوم أكبر بكثير. أعتقد أن وسائل الإعلام تساعد كثيراً الآن. لم يكن لدينا ذلك في الماضي. كان الناس يتحدثون عن النرويج وألمانيا. لكن اليوم نرى أن كرة القدم نمت كثيراً، واليوم هناك رعاة على مستوى المنتخب الوطني. ما يحتاج إلى تحسين هو مستوى الأندية، حتى في البرازيل. قلة من الأندية تستثمر. الهيكل التنظيمي ضروري جداً لتطوير كرة القدم النسائية“.

الآن، أصبحت سيسي مدربة في الولايات المتحدة، وقد شهدت بنفسها التطور التقني الذي شهدته اللعبة، ويعود الفضل في هذا التقدم إلى المبادرات الدولية، بما في ذلك عمل العمل الكبير الذي يقوم به FIFA.

"أعتقد أن [عمل FIFA] أساسي. كمدربة، حضرت عدة دورات تدريبية لـ FIFA ساعدتني كثيراً. أعتقد أن هذا هو السبب في نمو كرة القدم بشكل كبير، حيث أتاحت الفرص للمدربين وشاركت الرواد. أتمنى لو كان ذلك متاحاً عندما بدأت. أنا سعيدة لأن FIFA يدعم هذه المشاريع".

بينما تستعد البرازيل لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA على أرضها، تؤكد سيسي على أهمية الاحتفاء بالرموز التي جاءت بعدها، ولا سيما مارتا وفورميغا.

”يجب الاحتفاء بإرث مارتا واحترامه. وينطبق الأمر نفسه على فورميغا، لكل ما قامت به. لا أعرف ما إذا كنا سنحظى فجأة بمارتا أخرى. لكن ما تحتاجه هؤلاء الفتيات هو الحصول على نفس الفرصة التي حظيت بها مارتا“.

بالنسبة للرائدة التي لعبت ذات يوم في شوارع إسبلانادا، تميزت رحلتها بصفة واحدة: المثابرة.

”إنها كلمة ربما تصفني كثيرًا لأنني لم أستسلم أبدًا. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أنقله إلى أولئك الذين يبدؤون هو ألا يستسلموا أبدًا“.