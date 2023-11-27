تأكيد موعد سحب قرعة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا FIFA 2026™

ستُسحب قرعة نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ يوم 15 مايو/أيار 2026 في مدينة وودج، إحدى المدن المستضيفة للبطولة

سيشارك 24 منتخباً في النسخة الثانية عشرة من البطولة التي تُقام بين 5 و27 سبتمبر/أيلول في أربع مدن مستضيفة

تؤدي هذه المنافسة دوراً محورياً في صقل مواهب المستقبل في كرة قدم السيدات

أكد FIFA أن قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ ستُجرى يوم الجمعة 15 مايو/أيار 2026 في مدينة وودج البولندية، حيث سيحضر مراسم السحب عدد من أساطير كرة قدم السيدات، إلى جانب ضيوف من البلد المضيف، على أن تُبث الفعالية مباشرة إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم عبر +FIFA ويوتيوب وتيك توك، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بإجراءات القرعة والمنتخبات المشارِكة عبر قنوات FIFA الرسمية.

وستتواجد على المنصة كل من اللاعبة السابقة والمدربة الحالية لمنتخب بولندا نينا باتالون، إلى جانب النجمة الفرنسية لورا جورج، حيث ستمثلان كرة قدم السيدات في فعالية تسلط الضوء على أهمية هذه البطولة في نمو اللعبة النسائية. وستتجه أنظار المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى مدينة وودج ترقباً لنتائج القرعة من أجل التعرف على مسارها في البطولة، حيث ستختبر نفسها على أعلى مستوى، وهي تتقاسم طموحاً واحداً، ألا وهو التربع على العرش العالمي في فئة الشابات.

وفي هذا الصدد، قالت نينا باتالون: "تشكل المشاركة في هذه المحطة البارزة مصدر فخر كبير وفرصة رائعة للإسهام في حدث ستعتز بولندا باستضافته، إذ تنطوي القرعة دائماً على شعور خاص بالحماس، لأنها اللحظة التي تبدأ فيها المنافسة في التبلور بالنسبة للمنتخبات والجماهير على حد سواء".