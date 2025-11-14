المغرب يستضيف الجولة الثانية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ في منتصف ديسمبر/كانون الأول

تُقام الجولة القادمة من هذه البطولة الرائدة يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول بالملعب البلدي في برشيد

بعد فوزه في الجولة الأولى، يستعد ووهان تشيغو جيانغدا لمواجهة الفائز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات

سيلتقي الفائز في الجولة الثانية بنادي آرسنال للسيدات في المرحلة النهائية المقرّرة بالعاصمة البريطانية لندن، على أن تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين غوثام وكورينثيانز

سيكون المغرب يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول مسرحاً لمحطة أخرى من المحطات البارزة في تاريخ كرة القدم للسيدات، حيث من المقرّر أن يستضيف الملعب البلدي في برشيد الجولة الثانية من النسخة الافتتاحية لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™.

فبعد فوزه يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول في الجولة الأولى بنتيجة 1-0 على أوكلاند يونايتد حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات، يشد ووهان تشيغو جيانغدا، بطل دوري أبطال آسيا للسيدات، الرحال إلى المغرب لملاقاة الفائز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، الذي تجري منافساته على الأراضي المصرية من السبت الماضي وحتى 21 نوفمبر/تشرين الأول.

أقيمت مباراة افتتاح كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات الشهر الماضي في ملعب مركز ووهان الرياضي أمام أكثر من 32 ألف مشجع، وهو ما شكل رقماً قياسياً جديداً للحضور الجماهيري في مباراة لكرة القدم للسيدات بملعب صيني.

وبعد استضافة نسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، تُواصل المملكة المغربية ترسيخ مكانتها ضمن الدول الكروية، علماً أن الملعب البلدي في برشيد عاش في الآونة الأخيرة على إيقاع إحدى بطولات FIFA، عندما كان مسرحاً لبطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025™. ومن المقرر أن تعود أجواء الإثارة إلى هذه المدينة، التي تقع على بعد 20 ميلاً جنوب الدار البيضاء، حيث ستستضيف مواجهة حامية الوطيس بين بطل آسيا ونظيره الأفريقي، علماً أن الفائز بينهما سيحجز مقعده في المرحلة النهائية من المسابقة، والتي من المقرّر أن تُقام في لندن خلال الفترة الممتدة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط من العام المقبل.

البطولة

تُعتبر كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ بطولة تجمع بين أبطال الاتحادات القارية الستة من كل موسم كروي، حيث تُتوِّج أفضل فريق في العالم على أساس سنوي، علماً أن المرحلة النهائية من نسخة هذا العام ستجمع بين آرسنال الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات والفريق الفائز في الجولة الثانية، على أن تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين كورينثيانز بطل أمريكا الجنوبية وغوثام المتربع على عرش اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وكان مجلس FIFA قد صادق على هذه المسابقة خلال اجتماعه المنعقد في مايو/أيار 2024، حيث تقرَّر إجراؤها سنوياً في الأعوام التي لا تشهد إقامة بطولة كأس العالم للأندية للسيدات FIFA™، والتي ستُنظَّم نسختها الأولى في 2028، علماً أن هاتين المسابقتين الجديدتين تندرجان ضمن التزام FIFA المستمر بتعزيز فرص أندية السيدات في النمو والتنافس على كافة مستويات اللعبة.