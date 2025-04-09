FIFA يحتفل بالإنجاز التاريخي لكرة قدم السيدات في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يصادق على مقترح مشاركة 16 منتخب سيدات و12 منتخب رجال في منافسات كرة القدم الأولمبية خلال دورة لوس أنجلوس 2028

قرار رائد يعكس الالتزام المشترك لـ FIFA واللجنة الأولمبية الدولية بالنهوض بكرة قدم السيدات

يبني هذا القرار على النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، والتي شهدت توسيع المشاركة وهو ما انعكس بفتح المجال أمام المزيد من الدول واللاعبات بالتنافس على الساحة العالمية

يُعرب FIFA عن سروره من القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بالمصادقة على مقترح مشاركة 16 منتخباً من فئة السيدات و12 منتخباً من فئة الرجال في منافسات كرة القدم الأولمبية خلال دورة لوس أنجلوس 2028، وهو ما يُشكّل إنجازاً هاماً في عالم كرة قدم السيدات ودعماً كبيراً للرياضة النسائية.

ويعكس توسيع حجم المشاركة في بطولة السيدات الالتزام المشترك لكل من FIFA واللجنة الأولمبية الدولية والقائمين على دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والمتمثل في النهوض بكرة قدم السيدات، والاحتفاء بقوتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والاستمرار في إتاحة الفرص أمام المزيد من اللاعبات والدول على الساحة العالمية.

“وعن هذا القرار، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "لطالما آمن FIFA بقوة كرة قدم السيدات، وقرار اليوم الذي اتخذه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إنما يمثّل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. رؤيتنا واضحة: نحن نستثمر في كرة قدم السيدات ونوسّع الفرص التي تنطوي عليها في كافة المستويات. تواجُد المزيد من الفرق على الساحة الأولمبية يعني المزيد من القدوات، وإلهاماً إضافياً، وتأثيراً أكبر". وأردف قائلاً: "يعكس هذا القرار فهمنا المشترك بأن كرة قدم السيدات تستحق تمثيلاً أفضل وحضوراً أكبر في الألعاب الأولمبية. نتوجه بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على المناقشات المثمرة التي ستجعل من لوس أنجلوس 2028 بمثابة حدث رائد، وسنستمر بالعمل مع شركائنا على إدماج كرة القدم الشاطئية وكرة القدم داخل الصالات ضمن البرنامج الأولمبي".

ومن جهته، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـ FIFA: "يسعى FIFA منذ بعض الوقت لزيادة عدد منتخبات السيدات في الألعاب الأولمبية. ونيابة عن FIFA، أودّ أن أتقدّم بالشكر من إدارة اللجنة الأولمبية الدولية على تعاونها معنا طوال الأشهر الماضية تمهيداً لهذا القرار الرائد. نحن مسرورون جداً بالنتيجة ولكن لا بدّ من المواظبة على مواصلة أعمالنا اليومية في جميع مجالات كرة قدم السيدات وبالأخص في المنافسات وفي الأُطُر الفنية والتنظيمية، بهدف إطلاق العنان لهذه اللعبة في كلّ أنحاء العالم."

يُذكر أن FIFA لطالما دفع باتجاه توسيع منافسات كرة قدم الأولمبية للسيدات، وسبق له أن تقدم بطلب زيادة عدد منتخبات السيدات من 12 إلى 16 قبيل انطلاق النسخة الماضية من الألعاب، باريس 2024. وأتى هذا الطلب منسجماً مع الهدف رقم 7 من الأهداف الاستراتيجية للعبة عبر العالم: 2023-2027، الذي يدعو إلى خلق المزيد من الفرص للسيدات والفتيات في كرة القدم وعلى كافة مستويات اللعبة.