تغيير مواعيد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™️ في كالي

وبهدف تقديم أربعة مواعيد مختلفة لانطلاق المباريات في غير أيام العمل، والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه ذلك على مبيعات التذاكر والترويج للبطولة، تم إجراء التغييرات التالية على مواعيد انطلاق المباريات: المباراة رقم 48، التي كان من المقرر أصلاً في الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، ستبدأ الآن في الساعة 16:30، والمباراة رقم 45، التي كان من المقرر سابقاً أن تبدأ في الساعة 18:00، تم تقديمها إلى الساعة 20:00.