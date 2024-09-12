تغيير مواعيد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™️ في كالي

أعلن FIFA واللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™️ عن تغيير مواعيد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي التي ستقام يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول في كالي.
وبهدف تقديم أربعة مواعيد مختلفة لانطلاق المباريات في غير أيام العمل، والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه ذلك على مبيعات التذاكر والترويج للبطولة، تم إجراء التغييرات التالية على مواعيد انطلاق المباريات: المباراة رقم 48، التي كان من المقرر أصلاً في الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، ستبدأ الآن في الساعة 16:30، والمباراة رقم 45، التي كان من المقرر سابقاً أن تبدأ في الساعة 18:00، تم تقديمها إلى الساعة 20:00.
من المهم ملاحظة أن مواعيد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي في ميديلين ستبقى كما كانت مقررة في الأصل. لذلك، ستبدأ المباراة رقم 46 في الساعة 14:30 والمباراة رقم 47 في الساعة 18:00.
جدول المباريات المحدث متاح على هذا الرابط.