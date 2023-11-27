مكتب مجلس FIFA يعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً للنظام العالمي للانتقالات في كرة القدم

تم اعتماد الإطار الجديد عقب اتفاق تاريخي مع الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك ممثلو اللاعبين (FIFPRO) والأندية (EFC) والدوريات (WLA)، وبمشاركة بناءة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أحكام مبتكرة ومفاهيم جديدة لتحقيق توازن مناسب بين مصالح اللاعبين والأندية

لوائح FIFA الجديدة بشأن أوضاع اللاعبين وانتقالهم تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027

عقب عدة أشهر من مفاوضات مثمرة بين FIFA وممثلي اللاعبين (FIFPRO) والأندية (EFC) والدوريات (WLA)، وبمشاركة بناءة أمريكا الجنوبية لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اعتمد مكتب مجلس FIFA اليوم النسخة الجديدة من لوائح FIFA بشأن أوضاع اللاعبين وانتقالهم، إلى جانب تعديلات على قانون FIFA التأديبي، ولوائح FIFA للحوكمة، والقواعد الإجرائية المنظمة لمحكمة كرة القدم، على أن تدخل هذه التغييرات البارزة حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027.

وقد جرى تطوير هذا الإطار التنظيمي الجديد مع مراعاة الاحتياجات المستجدة لنظام الانتقالات العالمي، وبتركيز خاص على ضمان توازن مناسب بين حقوق اللاعبين والأندية، مع الامتثال الكامل للمبادئ التي أرستها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ما يُعرف بحكم "ديارا"، علماً أن القواعد الجديدة تشكل إطاراً موضوعياً وشفافاً ومتناسباً وغير تمييزي لنظام الانتقالات العالمي وجميع المعنيين به.

ومن بين مختلف الابتكارات التي أدخلتها لوائح FIFA الجديدة بشأن أوضاع اللاعبين وانتقالهم، والتي يُتوقع أن يكون لها أثر إيجابي كبير في ظروف عمل اللاعبين والأندية على حد سواء، يتعلق أحد التعديلات الأساسية بكيفية اعتماد التغييرات على هذه اللوائح مستقبلاً. فمن الآن فصاعداً، سيُحدَّد الإطار المنظِّم لعلاقات العمل بين اللاعبين والأندية على المستوى الدولي، في جميع الحالات، حصراً بالتوافق بين جميع الشركاء الاجتماعيين، مع اضطلاع FIFA بدور أمين النظام العالمي. وبعبارة أخرى، تطورت لوائح FIFA بشأن أوضاع اللاعبين وانتقالهم لتصبح إطاراً جماعياً قائماً على الحوار الاجتماعي بين الممثلين المعترف بهم للعمال وأرباب العمل، بهدف واضح يتمثل في التحول إلى اتفاقية عمل جماعية دولية، هي الأولى من نوعها في عالم الرياضة الدولي.

هذا وستُعقد في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام نسخة خاصة عبر الإنترنت من ندوة FIFA لبحث المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم، وذلك بمشاركة ممثلين عن FIFA وممثلي اللاعبين (FIFPRO) والأندية (EFC) والدوريات (WLA)، من أجل عرض الإطار القانوني الجديد ومناقشته بمزيد من التفصيل مع مختلف الجهات المعنية بالمسائل القانونية المتصلة بكرة القدم في مختلق أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، يود FIFA أن يتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الأطراف المعنية المشارِكة على تعاونها المستمر والتزامها خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك على مختلف المقترحات التي قدمتها، والتي أسفرت عن أهم إصلاح للوائح FIFA بشأن أوضاع اللاعبين وانتقالهم منذ اعتمادها عام 2001.