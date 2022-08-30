الإعلان عن حكام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA الهند 2022™

أعلنت لجنة حكام FIFA عن القائمة الرسمية لحكام مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA الهند 2022™، وسيدير مباريات هذه البطولة ما مجموعه 14 حكما امرأة و28 مساعدةً لهن، إضافة لثلاث حَكَمات داعمات و16 حكم فيديو مساعد. قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، السيد بييرلويجي كولينا: "تسعدنا رؤية بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA من جديد بعد توقف دام أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد 19. وإننا نتطلع بشغف إلى هذه المنافسة المهمة التي ستُقام بالهند في أكتوبر/ تشرين الأول. وأما بالنسبة لحكام المباريات المُعينين، فإنها تعتبر خطوة كبيرة لإعدادهم كمرشحين محتملين لإدارة مواجهات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ ".

وأضاف كولينا قائلا: "كما ذكرت في عدة مناسبات سبقت عند تعيين حكام باقي منافسات FIFA، فإننا نعمل دائما بهدف توحيد صنع القرار واتساقه، ونحن على يقين بأهمية الخبرة التي يمكن أن يكتسبها الحكام المعيّنون في هذه المنافسة كتحضير مسبق لأكبر بطولة عالمية في كرة القدم للسيدات، كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا السنة القادمة". في حين قالت مديرة التحكيم للسيدات بـ FIFA، السيدة كاري سيتز:"ستُوفّر لنا بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA فكرة عامة ومهمّة عن جودة حكام المباريات النساء اللواتي تم تعيينهن. ونحن سعداء جدا باستخدام تقنية الفيديو المساعد للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ ستكون فرصة رائعة لعرض مهارات حكام الفيديو المعيّنين، ومواصلة تطوير التحكيم للسيدات في هذه التقنية كجزء من مشروع الطريق إلى أستراليا ونيوزيلندا 2023". وستُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA الهند 2022™ بكل من بوبانسوار، وجوا، ونافي، ومومباي في الفترة الممتدة ما بين 11 و30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وستُلعب المباراة النهائية على عشب ملعب دي واي باتيل بمدينة نافي مومباي. يرجى زيارة منصة FIFA+ للاطلاع على مزيد من المعلومات حول كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA الهند 2022™. قائمة الحكام المعينين