FIFA ينشر قائمة العقوبات التأديبية على المخالفات التي وقعت خلال تصفيات كأس العالم

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم العقوبات التي فرضتها لجنته التأديبية على المخالفات التي وقعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من البطولة التمهيدية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وانسجاماً مع موقف FIFA الذي لا يتسامح إطلاقاً مع التمييز والعنف في كرة القدم، تمت معاقبة عدد من الاتحادات الأعضاء بسبب السلوك التمييزي من قبل أنصارها.

وفيما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتعلقة بالاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم والتي تم البدء بها بعد المباراة التأهيلية بين منتخبيهما الوطنيين في 5 سبتمبر/أيلول 2021، فإن التحقيقات متواصلة وسيتم الإعلان عن المستجدات في وقتها.