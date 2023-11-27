الكشف عن القائمة الموسّعة للمشاركين في حفلات كأس العالم FIFA 2026™ بكندا

ألانيس موريسيت تؤدي النشيد الوطني الكندي، إلى جانب ألكسندر غاييتش الذي سيؤدي النشيد الوطني للبوسنة والهرسك

سفير كأس العالم FIFA 2026™ ويل آرنيت يشارك في مراسم ما قبل المباراة

تضم قائمة المشاركين الإضافيين أليسيا كارا وإليانا وجيسي رييز ومايكل بوبليه ونورا فتحي وسانجوي وفيجيدريم وويليام برينس

مع تواصل استعدادات كندا لتكون محط الأنظار في مباراتها الافتتاحية التاريخية ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™ على ملعب تورونتو يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران، ستكون المدينة على موعد مع نخبة من الفنانين ونجوم العروض الفنية والترفيهية، إلى جانب أحد سفراء كأس العالم FIFA 2026™، الذين سيستقبلون العالم في احتفال بهيج يجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم قبل صافرة البداية.

وستشهد مراسم ما قبل المباراة في كندا أداء النشيدين الوطنيين، حيث ستؤدي ألانيس موريسيت النشيد الوطني الكندي، فيما سيؤدي ألكسندر غاييتش النشيد الوطني للبوسنة والهرسك؛ كما سيشارك سفير كأس العالم FIFA 2026™، الممثل والكوميدي ويل آرنيت، في مراسم ما قبل المباراة، مرحباً بالمشجعين في تورونتو بروح الوحدة التي تميّز كأس العالم FIFA™.

وستندرج هذه العروض الخاصة ضمن مراسم كأس العالم FIFA 2026™، في احتفال مستوحى من مجتمعات كندا المحلية وتنوعها الغني وقوة كرة القدم في توحيد الناس.

وتُقام مراسم الافتتاح على ملعب تورونتو قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، وستجمع طيفاً متنوعاً من الفنانين الذين تعكس موسيقاهم الروح العالمية للبطولة، إذ تضم القائمة كلاً من أليسيا كارا، وإليانا، وجيسي رييز، ومايكل بوبليه، ونورا فتحي، وسانجوي، وفيجيدريم، وويليام برينس.

كما ستلعب الجماهير في الملعب دوراً محورياً في الاحتفال، ولذلك نتوجّه بدعوة المشجعين للوصول مبكراً إلى الملعب، لأن حفل الافتتاح سينطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي. كما ستُفتح بوابات الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، حيث ستكون بانتظار الجماهير أنشطة مسلية وجوائز وفعاليات ترفيهية تسبق انطلاق المباراة.