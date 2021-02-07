ليفاندوفسكي: بإمكاننا تحقيق أحد أعظم الإنجازات في التاريخ

تحدث روبرت ليفاندوفسكي عن حظوظ بايرن ميونيخ لبلوغ المجد

تطرق إلى تتويجه بجائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم

"أحاول أن أكون أفضل كل موسم"

حط روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، أمس الرحال بالدوحة للمشاركة فيكأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™.

وبعد أن ساهم بأهدافه الـ24 في 19 مباراة في ارتقاء الكتيبة البافارية إلى صدارة الدوري الألماني، يضع الهداف البولندي اليوم نصب عينيه مواجهة الأهلي المصري غداً الاثنين في الدور نصف النهائي. فالفوز بكأس العالم للأندية قطر ٢٠٢٠ سيكمل سداسية تاريخية للعملاق البافاري، وسيعادل إنجاز بيب برشلونة بقيادة بيب جوارديولا في موسم 2009/2010.

وبهذه المناسبة، تحدث ليفاندوفسكي مع موقع FIFA.com عن مغامرته الجديدة، وتتويجه بدوري أبطال أوروبا، وكذا عن شعوره حين فاز بجائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم، وعمّا إذا كان اليوم في أوج مسيرته.

ستكون هذه أول مشاركة لك في كأس العالم للأندية. هل تعتقد أنها ستكون مميزة؟

روبرت ليفاندوفسكي: نعم، ستكون بطولة مميزة للغاية ليس بالنسبة لي فحسب، وإنما لنا جميعاً. إذ سيواجه أفضل فريق في أوروبا أفضل الفرق في القارات الأخرى. سيكون تحدياً جديداً بالنسبة لنا. وبالطبع، نريد التتويج باللقب.

هل سيكون تحدياً بالنسبة لكم مواجهة فرق من قارات أخرى بأساليب لعب مختلفة؟

لن يكون شيئاً جديداً بالنسبة لنا. نلعب عادة الكثير من المباريات مع منتخباتنا الوطنية ضد منتخبات أخرى من جميع أنحاء العالم. صحيح أن هذه المنافسة ستكون خاصة، لكننا مستعدون لها سعياً للتتويج بلقب جديد. لقد فزنا بجميع الألقاب الممكنة منذ عام 2020، وهذا هو آخر لقب يمكننا إضافته إلى خزائن النادي. لكننا ندرك جيداً أننا سنلعب ضد أفضل الفرق في القارات الأخرى. هذا هو التحدي الآن، ونحن مستعدون لمواجهته.

ستواجهون الأهلي المصري في نصف النهائي...

لا تشارك في هذه المسابقة سوى الفرق القوية. بيد أنه لا يهم مدى قوة الخصم، يجب أن نكون أفضل منه. يتعين علينا أن نكافح من أجل تحقيق الفوز ونضغط على الخصم منذ الدقيقة الأولى، لكي نبرز كل في جعبتنا من جودة ونقدم أفضل مستوى ممكن. وعندها فقط ستكون لدينا فرصة لبلوغ النهائي.

هل زادت المهمة تعقيداً هذا الموسم؟

الآن، بسبب جائحة كورونا، نلعب كل ثلاثة أيام تقريباً، ما يشكل تحدياً حقيقياً لجميع الفرق، وليس لنا فقط. عادة ما يكون لدينا أسبوع، وأحياناً أسبوعين، بين المباريات. هذا كثير! بالإضافة إلى ذلك، سنخوض في نهاية الموسم كأس أوروبا للأمم، لذلك يجب أن نكون جاهزين طوال العام. إنها مهمة صعبة، لكننا على استعداد، لأنه قبل بدء الموسم كنا نعلم أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث. إذا كنا نسعى للفوز بلقب، فإنه يجب أن نتحلى بالصلابة والتركيز.

كيف كان شعورك لحظة الفوز بدوري الأبطال؟

لقد كان شعوراً رائعاً وليلة مذهلة بالنسبة لنا. يوم النهائي لا يُنسى. في تلك الثواني الأولى التي أعقبت صافرة النهاية انتابني شعور خاص، لم أكن أعرف كيف أعبّر عنه. الأكيد هو الحلم أصبح حقيقة.

هل سيكون التتويج بكأس العالم للأندية بمثابة مسك الختام بالنسبة للبايرن؟

نعم، بكل تأكيد. أعتقد أننا إذا فزنا بكأس العالم للأندية، فإننا سنحقق أحد أعظم الإنجازات في تاريخ كرة القدم. نحن ندرك أننا قريبون جداً، لكن يجب أن نبقى مركزين بنسبة مائة بالمائة. سيكون إنجازاً مميزاً جداً ليس فقط بالنسبة للبايرن أو لألمانيا، بل سيكون أحد أعظم الإنجازات التاريخية في العالم.

ماذا يعني بالنسبة لك الفوز بجائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم؟

الكثير! في تلك اللحظات الأولى، لا تكون مدركاً تماماً ما يعنيه ذلك، ولكن مع مرور الأيام، ومضي الأسابيع، تدرك أنك فزت بما قد يكون أهم لقب في حياتك. لقد كانت لحظة رائعة، لكنني أدرك أيضاً أنني فزت بالجائزة بفضل ما فزنا به كفريق. نأمل أن نواصل التتويج بالألقاب.

ولا تتوقف عن تسجيل الأهداف. هل تعتقد أن هذا أفضل مستوى قد يصل إليه ليفاندوفسكي؟