طرح تذاكر كأس العرب ٢٠٢١ للجمهور اعتباراً من الغد

يُمكن الحصول على التذاكر مع بداية مرحلة البيع وبأسبقية التقدم

تتضمن المبيعات المباراة الافتتاحية والنهائية على ملعب استاد البيت الجديد

بإمكان المشجعين حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال مرحلة المجموعات

مع ما يقرب من شهرين على نهائيات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، سيكون لدى المشجعين فرصة أخرى للحصول على تذاكر كأس العرب FIFA الأولى اعتبارًا من يوم غد (28 سبتمبر) عبر موقع FIFA.com/tickets، بدءًا من الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة / 11:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وبعد الانتهاء من مرحلة مبيعات التذاكر الحصرية لحاملي بطاقات VISA، التي جرى خلالها تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب عشوائية؛ من المقرر تخصيص التذاكر في هذه المرحلة على أساس أسبقية التقدم لشرائها ومباشرة بعد إتمام عملية الدفع.

وتتوفر تذاكر جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباريات اثنين من استادات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ سيجري الكشف عنهما خلال البطولة، وهما استاد البيت الذي سيشهد افتتاح ونهائي البطولة، واستاد راس أبو عبود الذي سيعد أول استاد يفكك بالكامل في تاريخ كأس العالم.

تتصدر تلك الافتتاحيات المهمة الجولة الأولى المليئة بالإثارة ، حيث يرحب استاد البيت بالجماهير لأول مرة في المباراة الافتتاحية لقطر ضد البحرين في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت الدوحة ، كما يستقبل استاد راس أبو عبود المشجعين لأول مرة خلال مواجهة منتخبي الإمارات وسوريا عند العاشرة مساءاً.

وأجريت بعض التعديلات على مواعيد إقامة المباريات الثلاثة في اليوم الأول للبطولة، ويمكن الاطلاع على نسخة محدثة من جدول مباريات البطولة، ولم يطرأ أي تغيير على صلاحية تذاكر المباريات التي حصل عليها الجمهور في السابق بعد تعديل مواعيد انطلاقها.

وبإمكان المشجعين حضور مباراتين من أصل أربع مباريات يومياً خلال مرحلة المجموعات، إذا كان هناك أربع ساعات بين انطلاق كل مباراة وأخرى، لإتاحة الفرصة للمشجعين للانتقال إلى استاد المباراة التالية باستخدام وسائل النقل العام. تذاكر متابعة منتخب محدد ستمم طرحها مرة أخرى خلال هذه المرحلة من بيع التذاكر والتي تختتم عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة / الحادية عشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

وتتاح باقة متنوعة من التذاكر بأسعار في المتناول تتراوح بين 25 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط) وذلك خلال دور المجموعات، و245 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الأولى خلال المباراة النهائية، ويمكن الاطلاع على مراحل الشراء وأسعار التذاكر عبر موقع FIFA.com/tickets. وتعد "Visa" الشريك الرسمي لخدمات الدفع لدى FIFA، الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™.

إبراز إمكانات كرة القدم العربية ستقدّم كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ للمشجعين لمحة عما ينتظرهم بعد عام خلال منافسات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ، كما ستتيح البطولة، التي تقام لأول مرة تحت مظلة FIFA، الفرصة للمشجعين واللاعبين على السواء للاستمتاع بكرم الضيافة القطرية الأصيلة عندما يتنافس 16 منتخباً من أنحاء العالم العربي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول في ستة من الاستادات المخصصة لاستضافة منافسات كأس العالم العام المقبل.

الدعوة وجهت لـ 23 منتخباً وطنياً للمشاركة في منافسات البطولة، وشهدت مرحلة التصفيات في يونيو/حزيران الماضي تأهل سبعة منتخبات من أصل 14 فريقاً، لتنضم إلى تسعة منتخبات تصدرت تصنيف FIFA، من بينها منتخب البلد المستضيف قطر. وسيتنافس في دور المجموعات 16 منتخباً، يعقبه مباريات الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. وستشهد البطولة 32 مباراة على مدار 19 يوماً.

وتقام منافسات كأس العرب خلال ذروة الأداء الكروي في دوريات كرة القدم على مستوى العالم، وفي نفس التوقيت قبل عام تقريباً من نهائيات قطر ٢٠٢٢، ما يضمن استمتاع المشجعين والفرق المشاركة بالطقس المعتدل حيث تتراوح درجات الحرارة في ذلك الوقت من العام بين 15 إلى 24 درجة مئوية، إلى جانب اختبار الطبيعة متقاربة المسافات لكأس العالم والانتقال بين الاستادات في أقل وقت ممكن، والاستمتاع بجدول حافل بالمباريات، بما يتيح للجماهير شراء تذاكر مختارة لأكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات، مع ضمان توفر وقت كافٍ للتنقل قبل انطلاق صافرة بداية المباريات.

بطاقة المشجّع ستشهد بطولة كأس العرب تطبيق نظام بطاقة المشجع الذي يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة للمشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين. وتعد بطاقة المشجّع بطاقة تعريف ذكية إلزامية لحاملي تذاكر المباريات، وستتيح لحامليها إمكانية الدخول إلى استادات البطولة.

كما ستوفر البطاقة لحاملي تذاكر المباريات إمكانية الاستفادة من عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغيرها، وذلك من أجل تحسين التجربة التي يخوضها المشجّع خلال فترة إقامته في دولة قطر.

ويتعيّن على المشجعين الراغبين في حضور بطولة كأس العرب تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع ثمن التذكرة واستلام رقم طلب التذكرة عبر البريد الإلكتروني. ويمكن تقديم طلبات الحصول على بطاقة المشجع عبر الموقع الإلكتروني للدولة المستضيفة قطر: FAC21.qa بدءاً من 28 سبتمبر، حيث تتوافر كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بإصدار بطاقة المشجع.

وتقع إدارة بطاقات المشجعين تحت تصرف الجهات المعنية في دولة قطر، ولا تقع عملية إصدارها أو ما يترتب عليها من استخدامات ضمن مسؤوليات FIFA.

إجراءات احترازية للوقاية من كوفيد-19 وفي ضوء التحديات الراهنة التي يفرضها وباء كوفيد-19 في أنحاء العالم، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية 2020، والتصفيات المؤهلة لكأس العرب ٢٠٢١ في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في المنافسات، وعلى كافة الحضور الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة.