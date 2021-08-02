طرح تذاكر كأس العرب FIFA ٢٠٢١™ للبيع غداً

يستضيف استاد البيت الساحر المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف قطر والبحرين

ستتمكّن الجماهير من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات

يحظى حاملو بطاقات VISA بفرصة حصرية لشراء تذاكرهم مسبقاً ابتداءاً من يوم غد

ستُلعب مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ على ست استادات رائعة وسيتمكّن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات كما ستزودهم بفكرة عما يمكن حدوثه في كأس العالم FIFA™ بعد عام واحد، وسيشهد كل من المشجعين والمتنافسين خلال أول بطولة عربية لكرة القدم ينظمّها FIFA نمط الضيافة القطرية التي سترحب بـ16 منتخباً عربياً على أراضي ملاعبها في الفترة الممتدة بين الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني والسبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وسيتمكّن كل من يرغب في مشاهدة الحدث عن قرب من التقدم بطلب تذاكره ابتداءاً من يوم غد الثلاثاء 3 أغسطس/آب، من الساعة 12:00 بتوقيت الدوحة / 11:00 بتوقيت وسط أوروبا، إذ ستُتاح لحاملي بطاقات VISA فرصة حصرية للتقدم بطلبات تذاكرهم في موقع FIFA.com أثناء عرض البيع المسبق الذي تُقدمه شركة VISA لكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™.

وسيحصل حاملو بطاقات VISA على أولوية التقدم بطلبات الحصول على تذاكر المباريات خلال الفترة الأولى من المرحلة الأولى للمبيعات، وذلك ابتداءاً من الثلاثاء 3 أغسطس/آب لغاية الثلاثاء 17 أغسطس/آب، ولكن لن تكون هناك أي أفضلية في هذه المرحلة من البيع بين من يتقدم بطلبه في أول الفترة أو وسطها أو نهايتها، إذ تبقى حظوظ جميع المترشحين متساوية، فإذا تجاوز عدد الطلبات الإجمالي المخزون المتاح من التذاكر، فإنه سيتم تخصيص التذاكر عبر عملية سحب الاختيار العشوائي، وسيُعلم كل من تقدم بطلب بنتيجة طلبه (بالقبول الكامل أو الجزئي أو الرفض) قبل نهاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول.

ستنتهي مرحلة المبيعات الأولى بين الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول والثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيتم خلال هذه الفترة تخصيص التذاكر بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولاً، لتنطلق بعدها المرحلة الأخيرة من المبيعات والتي تسمى بمبيعات اللحظة الأخيرة في الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى نهاية البطولة.

وستتوفّر تذاكر منخفضة الثمن تُباع بمبدأ من يأتي أولاً يُخدم أولاً، وبأسعار تتراوح بين 25 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط) وبين 245 ريال قطري لتذاكر الفئة الأولى الخاصة بالنهائي، وستتاح للمشجعين فرصة شراء تذاكر مباريات منفردة أو سلسلة تذاكر خاصة بفريق، ويمكنكم الحصول على نظرة شاملة حول مراحل المبيعات وأسعار التذاكر على موقع FIFA.com/tickets. شركة VISA، شريك FIFA الرسمي لخدمات الدفع، هي طريقة الدفع المفضلة لشراء تذاكر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™.

المواهب المُشاركة

تمّت دعوة 23 منتخباً وطنيًا للمشاركة في هذه التظاهرة الكروية، وتأهل سبعة منهم من أصل 14 منتخباً لعبوا مباريات تأهيلية للالتحاق بركب الدولة المضيفة قطر ومنتخبات ثماني دول تأهلت مباشرة لمركزها المتقدّم في التصنيف العالمي، وستتنافس المنتخبات الـ16 المتأهلة للنهائيات في مرحلة المجموعات قبل مرحلة خروج المغلوب في إجمالي 32 مباراة تُلعب على مدار 19 يومًا.

ونظرًا لأن البطولة ستقام في نفس التوقيت الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، سيستفيد كل من المشجعين والمنتخبات من درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 15 و24 درجة مئوية، وهي نفس درجة الحرارة المرجوّة في كأس العالم FIFA العام المقبل، وستوفر الطبيعة المدمجة لقطر مسافات سفر قصيرة بين الاستادات كما سيوفّر جدول المباريات، وهذا ما سيسمح للجماهير بشراء تذاكر مختارة لأكثر من مباراة واحدة في اليوم خلال دور المجموعات لقلة مسافة السفر.

بطاقة هوية المشجع

يتعين على الجماهير الحصول على رقم أعتماد بطاقة المشجع من أجل دخول دولة قطر وأستاداتها، كما يتطلب من جميع المشجعين الحضور لاستلام البطاقة الذكية من مركز خدمات بطاقة هوية المشجع.

سوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول عملية التقديم في الوقت المناسب.

إن السلطات القطرية هي من يُصدر ويتحكم في بطاقات هوية المشجعين، ولا يُعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولاً عن طلباتها ولا إصدارها ولا استخدامها.

تدابير COVID-19