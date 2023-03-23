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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

الخدمات الإعلامية

حظيت قطر ٢٠٢٢ بأكبر تغطية إعلامية في تاريخ كأس العالم FIFA، إذ واكب آلاف الصحفيين والفاعلين الإعلاميين مجريات البطولة، التي عمل خلالها ممثلو وسائل الإعلام المعتمدين في مرافق حديثة تزخر بخدمات وأجهزة متطورة، حيث كانت كل العمليات مركزة في الدوحة وضواحيها.

وفتح FIFA عملية طلب الاعتماد أمام وسائل الإعلام ولغير حاملي الحقوق، وقد تلقى أكثر من 12 ألف طلب، علماً أن أكثر من 8000 طلب كان من البلد المضيف.

التصاريح الصادرة18000
الصحافة المكتوبة
الصحفيون الدوليون1765
الصحفيون المحليون69
إجمالي وسائل الإعلام المكتوبة1834
المصوّرون الفوتوغرافيون الدوليون726
المصوّرون الفوتوغرافيون المحليون33
إجمالي المصورين الفوتوغرافيين759
التصاريح الصادرة لغير حاملي الحقوق
الصحفيون الدوليون من غير حاملي الحقوق168
الصحفيون المحليون من غير حاملي الحقوق87
إجمالي الصحفيين من غير حاملي الحقوق255
المصورون التلفزيونيون الدوليون من غير حاملي الحقوق77
المصورون التلفزيونيون المحليون من غير حاملي الحقوق30
إجمالي المصورين التلفزيونيين من غير حاملي الحقوق107

مؤسسات البث

عمل FIFA بالشراكة مع العديد من المرخص لهم بالحقوق الإعلامية بهدف تقديم أفضل تجربة مشاهدة ممكنة لعشاق كرة القدم أثناء البطولة في مختلف أنحاء العالم. وفيما يلي، عرض مفصَّل للجهات المرخص لها بالحقوق الإعلامية التي شاركت في البطولة:

  • المرخص لهم بالحقوق الإعلامية: 356

  • المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في قطر: 224

  • تصاريح الاعتماد الممنوحة للمرخص لهم بالحقوق الإعلامية: 7888

  • المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في مركز البث الدولي: 78

  • المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في النهائي: 204 – التلفزيون: 126؛ الإذاعة: 64؛ غيرها (وكالات الأنباء وغيرها): 14

يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المرخص لها بالحقوق الإعلامية هنا:

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تراخيص الحقوق الإعلامية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ (باللغة الإنجليزية)

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آخر تحديث: الخميس، ٢٣ مارس ٢٠٢٣ في ٠٣:٥٦ م
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