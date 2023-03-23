حظيت قطر ٢٠٢٢ بأكبر تغطية إعلامية في تاريخ كأس العالم FIFA، إذ واكب آلاف الصحفيين والفاعلين الإعلاميين مجريات البطولة، التي عمل خلالها ممثلو وسائل الإعلام المعتمدين في مرافق حديثة تزخر بخدمات وأجهزة متطورة، حيث كانت كل العمليات مركزة في الدوحة وضواحيها.

وفتح FIFA عملية طلب الاعتماد أمام وسائل الإعلام ولغير حاملي الحقوق، وقد تلقى أكثر من 12 ألف طلب، علماً أن أكثر من 8000 طلب كان من البلد المضيف.

التصاريح الصادرة 18000 الصحافة المكتوبة الصحفيون الدوليون 1765 الصحفيون المحليون 69 إجمالي وسائل الإعلام المكتوبة 1834 المصوّرون الفوتوغرافيون الدوليون 726 المصوّرون الفوتوغرافيون المحليون 33 إجمالي المصورين الفوتوغرافيين 759 التصاريح الصادرة لغير حاملي الحقوق الصحفيون الدوليون من غير حاملي الحقوق 168 الصحفيون المحليون من غير حاملي الحقوق 87 إجمالي الصحفيين من غير حاملي الحقوق 255 المصورون التلفزيونيون الدوليون من غير حاملي الحقوق 77 المصورون التلفزيونيون المحليون من غير حاملي الحقوق 30 إجمالي المصورين التلفزيونيين من غير حاملي الحقوق 107

مؤسسات البث

عمل FIFA بالشراكة مع العديد من المرخص لهم بالحقوق الإعلامية بهدف تقديم أفضل تجربة مشاهدة ممكنة لعشاق كرة القدم أثناء البطولة في مختلف أنحاء العالم. وفيما يلي، عرض مفصَّل للجهات المرخص لها بالحقوق الإعلامية التي شاركت في البطولة:

المرخص لهم بالحقوق الإعلامية: 356

المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في قطر: 224

تصاريح الاعتماد الممنوحة للمرخص لهم بالحقوق الإعلامية: 7888

المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في مركز البث الدولي: 78

المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في النهائي: 204 – التلفزيون: 126؛ الإذاعة: 64؛ غيرها (وكالات الأنباء وغيرها): 14