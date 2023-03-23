حظيت قطر ٢٠٢٢ بأكبر تغطية إعلامية في تاريخ كأس العالم FIFA، إذ واكب آلاف الصحفيين والفاعلين الإعلاميين مجريات البطولة، التي عمل خلالها ممثلو وسائل الإعلام المعتمدين في مرافق حديثة تزخر بخدمات وأجهزة متطورة، حيث كانت كل العمليات مركزة في الدوحة وضواحيها.
وفتح FIFA عملية طلب الاعتماد أمام وسائل الإعلام ولغير حاملي الحقوق، وقد تلقى أكثر من 12 ألف طلب، علماً أن أكثر من 8000 طلب كان من البلد المضيف.
|التصاريح الصادرة
|18000
|الصحافة المكتوبة
|الصحفيون الدوليون
|1765
|الصحفيون المحليون
|69
|إجمالي وسائل الإعلام المكتوبة
|1834
|المصوّرون الفوتوغرافيون الدوليون
|726
|المصوّرون الفوتوغرافيون المحليون
|33
|إجمالي المصورين الفوتوغرافيين
|759
|التصاريح الصادرة لغير حاملي الحقوق
|الصحفيون الدوليون من غير حاملي الحقوق
|168
|الصحفيون المحليون من غير حاملي الحقوق
|87
|إجمالي الصحفيين من غير حاملي الحقوق
|255
|المصورون التلفزيونيون الدوليون من غير حاملي الحقوق
|77
|المصورون التلفزيونيون المحليون من غير حاملي الحقوق
|30
|إجمالي المصورين التلفزيونيين من غير حاملي الحقوق
|107
مؤسسات البث
عمل FIFA بالشراكة مع العديد من المرخص لهم بالحقوق الإعلامية بهدف تقديم أفضل تجربة مشاهدة ممكنة لعشاق كرة القدم أثناء البطولة في مختلف أنحاء العالم. وفيما يلي، عرض مفصَّل للجهات المرخص لها بالحقوق الإعلامية التي شاركت في البطولة:
المرخص لهم بالحقوق الإعلامية: 356
المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في قطر: 224
تصاريح الاعتماد الممنوحة للمرخص لهم بالحقوق الإعلامية: 7888
المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في مركز البث الدولي: 78
المرخص لهم بالحقوق الإعلامية في النهائي: 204 – التلفزيون: 126؛ الإذاعة: 64؛ غيرها (وكالات الأنباء وغيرها): 14
يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المرخص لها بالحقوق الإعلامية هنا: