فتح باب تقديم الطلبات في برنامج التطوّع FIFA قطر 2025

سيُساهم حوالي أربعة آلاف متطوع ومتطوعة في تنظيم هاتين البطولتين

يُشكل المتطوعون والمتطوعات العمود الفقري لتنظيم كافة بطولات وفعاليات FIFA

يمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج تقديم طلباتهم عبر موقع volunteer.fifa.com

أطلق FIFA واللجنة المنظمة المحلية لبطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ وكأس العرب FIFA قطر 2025™ مرحلة التسجيل في برنامج التطوّع FIFA قطر 2025.

تحدّث القائمون على برنامج التطوّع مع ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المحلي في 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، وتوجّهوا بالدعوة إلى كافة المتطوعين والمتطوعات المهتمين بالمبادرة إلى تسجيل اهتمامهم بدعم هاتين البطولتين اللتين تجري منافساتهما في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. وسيتم اختيار حوالي 4 آلاف متطوّع ومتطوّعة للدعم في 20 مجالاً، بما في ذلك البطولة والإعلام وخدمات الجماهير وإصدار بطاقات الاعتماد والضيافة وغيرها.

وتعليقاً على انطلاق البرنامج، أكد جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة، أن المتطوعين يشكلون القلب النابض للبطولات الكبرى التي استضافتها دولة قطر على مدار العقد الماضي، منوهاً بدورهم المحوري الذي لا يقتصر على مد يد العون والمساعدة في مختلف العمليات، بل يعتبرون سفراءً للثقافة الغنية وحسن الضيافة القطرية خلال تفاعلهم مع المشجعين والضيوف من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الجاسم: "لن تكون كأس العرب FIFA قطر 2025™ و كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ استثناءً لهذه القاعدة، وسنواصل السير على إرث التطوع الذي كرّسناه في كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا AFC قطر 2023™. نتطلع للعمل مع مجتمع المتطوعين لتوفير تجارب فريدة من نوعها في البطولتين المرتقبتين أواخر العام الحالي، ونحن على ثقة بأن المتطوعين سيثبتون مجدداً أنهم من أبرز شركائنا لتحقيق استضافة ناجحة للحدثين الرياضيين المقبلين".

وتابع: "تربطني علاقة خاصة بحركة التطوع، إذ بدأت مسيرتي مع الأحداث الرياضية الكبرى كمتطوع. ومن الملهِم أن نرى كيف تنمو وتتوسع حركة التطوع مع استقطاب المزيد من المتطوعين، وليس لدي أدنى شك بأنهم سيسهمون بشكل فاعل في تحقيق استضافة استثنائية للبطولتين".

وقالت هيا النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في اللجنة المحلية المنظمة: "يسرنا أن نطلق فرصة جديدة لمجتمع المتطوعين في دولة قطر للمشاركة في دعم العمليات التشغيلية لاستضافة اثنتين من كبرى البطولات على رزنامة قطر للبطولات والفعاليات. نفخر ببناء قاعدة تطوعية ديناميكية وشغوفة، على مدى سنوات عديدة، ساهمت في تعزيز ثقافة التطوع في البلاد، والتي تمتد لتشمل جميع القطاعات والفعاليات، وتمثل ركيزة أساسية لتحقيق النجاح لكل بطولة وفعالية كبرى." هذا ويبحث FIFA واللجنة المحلية المنظمة عن متطوعين ومتطوعات يتمتعون بالحماس للمساعدة في جعل البطولتين بمثابة تجربة لا تنسى، إذ يلعبون دوراً بغاية الأهمية في بطولات وفعاليات FIFA، ولا يقتصر على المهام الملقاة على عاتقهم، بل كذلك بكونهم سفراء للدول التي يمثلونها.

هذا ويجب أن يكون المتقدمون والمتقدمات بطلبات التطوع من المقيمين في قطر، وبلغوا الثامنة عشرة من العمر، ويُجيدون اللغة الإنجليزية (إتقان لغات أخرى كالعربية يُعتبر ميزة)، ومتوافرين للتطوّع طوال فترة البطولة التي يُختارون للتطوّع فيها، بما في ذلك الجلسات التدريبية التي تسبق انطلاق المنافسات. ولا يُشترط امتلاك تجربة تطوّع سابقة. كما يجب أن يتحلّوا بالشغف بالعمل الجماعي، وروح المودة، وامتلاك زمام المبادرة.

وسيتم فتح باب التسجيل للتطوّع لمدة أسبوعين، وستبدأ عملية الاختيار في يونيو/حزيران. هذا وتجري المقابلات الشخصية في مركز توظيف المتطوعين في استاد لوسيل. وسيُعفى أولئك الذين يملكون تجربة سابقة في التطوّع بأحداث FIFA من إجراء مقابلة.

وطلب التطوّع يُغطي البطولتين، ولكن يمكن للمرشحين والمرشحات الإشارة إلى خيارهم المفضل. وسيتم تحديد مهام التطوّع لبطولة واحدة لكل متطوّع/ة نظراً لتضارب مواعيد البطولتين، وسيتم الاختيار بحسب توافر المتطوعين والمتطوعات ومطابقة ملفهم لفئات التطوّع والاحتياجات الفعلية على الأرض.

وسيستفيد المتطوعون والمتطوعات من المزايا التالية:

التدريب للتحضير للمهام المطلوبة

زي رسمي موحَّد للمتطوعين

وجبات خلال تنفيذ مهام التطوع

التنقل مجاناً باستخدام وسائل النقل العام من وإلى موقع الفعالية

هدايا وتذكارات ذات إصدار محدود

فرص لتكوين صداقات وصقل مهارات جديدة

ذكريات لا تنسى في تجربة لن تتكرر