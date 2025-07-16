فتح باب تقديم طلبات الانضمام إلى برنامج التطوع في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™

تجري كافة المباريات في الرباط بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و8 نوفمبر/تشرين الثاني

سيتم اختيار حوالي 500 متطوّع ومتطوّعة لتقديم الدعم في 20 مجالاً متعلقاً بعمليات البطولة

يمكن للمهتمين تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني volunteer.fifa.com

انطلق برنامج التطوع في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ التي ستجري منافساتها بين يومي الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول والسبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وستشهد مساهمة حوالي 500 متطوِّع ومتطوّعة في تنظيم منافساتها. ويمكن للمهتمين بالتطوّع تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني volunteer.fifa.com/register، مع العلم أن باب تقديم الطلبات سيكون متاحاً لفترة محدودة (حتى يوم الجمعة 25 يوليو/تموز).

يجب أن يكون أصحاب الطلبات قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر ومن المقيمين في المغرب أو يحملون جنسيته، بالإضافة إلى القدرة على التواصل البسيط باللغة الإنجليزية، وإجادة العربية، اللغة الرسمية للدولة المستضيفة، والفرنسية باعتبارها لغة عمل تحظى بأهمية قصوى في البلاد، علماً أنه لا يُشترط امتلاك تجربة سابقة في مجال التطوُّع. يُذكر أن المتطوعين سيقدمون الدعم في 20 مجالاً مختلفاً، تشمل الملاعب ومنشآت البطولة والمطارات والفنادق والمَرافق التدريبية. وستكون مساهمتهم محورية في ضمان سلاسة العمليات وخلق أجواء ودية للمنتخبات المشارِكة والحُكام والجماهير القادمين من أرجاء العالم.

وفي إطار برنامج التطوّع، سيستفيد المتطوعون والمتطوعات من مجموعة مزايا تشمل الزي الرسمي المقدّم من adidas، ووجبات طعام خلال فترة التطوّع، والنقل من وإلى موقع التطوّع، ومرطبات مُقدَّمة من Coca-Cola، وهدايا تذكارية ذات إصدار محدود. كما سيستفيد المتطوعون والمتطوعات من فرصة صقل مهارات قيمة. مع التنويه إلى أنهم مسؤولون عن ترتيبات السفر والإقامة وكافة المصاريف الشخصية.