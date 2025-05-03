فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج التطوّع في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

أطلق FIFA عملية التسجيل لبرنامج التطوّع الخاص ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ التي تستضيفها تشيلي بين 27 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول، وستكون فرصة تقديم طلبات التطوّع متاحة للمهتمين. وسيضطلع حوالي ألف متطوِّع ومتطوِّعة بمهام تشمل 24 فئة في هذا الحدث الكروي الذي يشهد مشاركة 24 منتخباً، وتستضيفه أربع مدن هي سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا.

وفي هذا السياق، يبحث FIFA عن أشخاص يحدوهم الشغف والحماس للمساعدة في جعل كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ تجربة لا تنسى بالنسبة للمشاركين والمشجعين القادمين من مشارق الأرض ومغاربها، إذ يلعبون دوراً بغاية الأهمية في بطولات وفعاليات FIFA، ولا يقتصر على المهام الملقاة على عاتقهم، بل كذلك بكونهم سفراء للدول التي يمثلونها. وبذلك، يُشكِّل المتطوعون القلب النابض للبطولة، وجوهر شعار "Football Unites The World". ويجب أن يكون المتقدمون بطلبات التطوع قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر قبل 1 يونيو/حزيران، ويُجيدون اللغة الإنجليزية (إتقان لغات أخرى يُعتبر ميزة)، ومتوافرين للتطوّع طوال فترة البطولة (بين 27 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول)، بما في ذلك الجلسات التدريبية التي تسبق انطلاق المنافسات. كما يجب أن يتحلّوا بالشغف بالعمل الجماعي، وروح المودة، وامتلاك زمام المبادرة.