انطلاق عمليات التطوع لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

تقدّم أكثر من 68 ألف شخص بطلبات للحصول على 8 آلاف مكان تطوعي متاحة في أول بطولة كأس العالم للأندية ينظمها FIFA على الإطلاق

ستستضيف 11 مدينة البطولة التي تبدأ في 14 يونيو/حزيران

كان من بين أوائل الأشخاص الذين حصلوا على الزي الرسمي للبطولة، أب وابنه في مشهد مؤثر

بدأت الإثارة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ مع بداية العمليات التطوعية - مما يؤكد أن البطولة التي طال انتظارها، والتي تضم 32 من أقوى الأندية في العالم، باتت على الأبواب.

المتطوعون هم قلب وروح كل بطولة من بطولات FIFA، حيث يشاركون في عديد المجالات مثل الخدمات اللوجستية والضيافة والتكنولوجيا وإدارة الملعب. ستعتمد النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، التي تنطلق في ميامي يوم السبت 14 يونيو/حزيران، على الدعم والطاقة الهائلة التي يقدمها نحو 8000 متطوع في 20 مدينة في الولايات المتحدة.

انطلقت العمليات التطوعية رسميًا في 2 يونيو/حزيران بتوزيع الزي الرسمي على المتطوعين في نيويورك، نيوجيرسي، حيث سيتوج أول أبطال لكأس للأندية لكرة القدم FIFA يوم الأحد 13 يوليو/تموز.

وكان من بين المتطوعين الذين استلموا زيهم الرسمي في يوم الافتتاح في نيويورك نيوجيرسي، السيد جواو خوسيه فارتورا وابنه أرماندو فارتورا. يتطوع الأب للمرة الثالثة في حدث تنظمه FIFA، حيث تطوّع في كأس العالم 1994 FIFA™ وفي كأس العالم للسيدات 1999 FIFA™، وها هو يعود بكل فخر برفقة ابنه ليساهما في نجاح بطولة كبرى جديدة تنظمها الولايات المتحدة.

يقول أرماندو: "تطوعت لأنني أرغب في أن أكون جزءًا من كأس العالم للأندية FIFA. إنها تجربة رائعة ألتقي فيها بالكثير من الناس، بما فيهم نجوم السينما ولاعبي كرة القدم، وما يجعل هذه المرة مميزة هو مشاركتي برفقة ابني."

ويضيف ابنه جواو خوسيه : "يجب أن نكون عائلة جديدة ونخوض تجربة جديدة ونبني صداقات تدوم مدى الحياة، ونتعرف على أشخاص وثقافات من جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون للقاء أشخاص من بلدان أخرى."

وكما هو الحال في كل بطولة تنظمها FIFA، سيؤدي المتطوعون أدواراً متنوعة تشمل تحية الأساطير ومساعدة الجماهير في إيجاد أماكنهم وحمل الأعلام ودعم وسائل الإعلام وإعداد بطاقات الاعتماد.

سيكون المتطوعون أول من يرحب بضيوف البطولة بابتسامات دافئة وأذرع مفتوحة وتفانٍ لا يتزعزع، وسيكونون آخر من يغادر البطولة، وذلك حتى نضمن أن يشعر كل مشجع ولاعب وضيف بأنه شارك في تظاهرة مميزة حقاً. إنهم جنود الخفاء الذين يجعلون الصعب يبدو سهلاً ويمثلون روح كرة القدم ويوحدون الثقافات ويربطون المجتمعات ويصنعون التاريخ من وراء الكواليس.

يشكل المتطوعون الذين يساهمون في تنظيم كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ وخلق أجواء لا تُنسى جزءًا من برنامج متطوعي FIFA الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2020، ويضم الآن أكثر من مليون عضو من 228 جنسية.

يمكن للمشجعين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر التسجيل على منصة متطوعي FIFA للحصول على آخر الأخبار والتحديثات حول التطوع في أحداث FIFA القادمة. كما يمكن للمشجعين ولعشاق كرة القدم الذين يرغبون بالتطوع في بطولات FIFA، التي تشمل بطولة كأس العالم FIFA™، تقديم طلباتهم عبر المنصة لينضمّوا إلى فريق المتطوعين في FIFA.

ويعد هذا البرنامج أيضاً بمثابة "اختبار" لكأس العالم FIFA™ التي ستُجرى في 2026. بالنسبة للذين يريدون المشاركة في العام المقبل، هناك أخبار جيدة!